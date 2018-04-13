Архангельск готовится к возможному паводку

Архангельск готовится к возможному весеннему паводку, в образовательных учреждениях развернут пункты временного размещения, которые будут действовать в случае угрозы ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

В Архангельске на случай ЧС предусмотрена организация 34 пунктов временного размещения, 29 из которых находятся в образовательных учреждениях.

Первое, что необходимо сделать директорам школ — начальникам ПВР — это сообщить об угрозе возникновения ЧС в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 420-112. В течение трех минут после поступившего сигнала об угрозе ЧС будут оповещены все службы: пожарные, медики, спасатели, полиция. Сразу после звонка в учреждении должна начаться работа по развертыванию пункта временного размещения. Для этого оперативно производится сбор сотрудников учреждения, задействованных в этой работе, подготавливаются помещения для организации медпункта, комнаты матери и ребенка, кабинета психолога, помещений для размещения людей с установкой табличек-указателей.