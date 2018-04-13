Президент Кыргызстана отметил важность европейских инвестиций

Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Европы, заявил глава республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером , сообщает телеканал «МИР 24».

Глава государства поблагодарил за позицию Европейского союза по поддержке республики в укреплении принципов демократии, защите прав человека и свободы слова.

«Актуальность нового соглашения с ЕС заключается в укреплении политического диалога, расширении торгово-экономического партнерства, привлечении европейских инвестиций в экономику нашей страны», — сказал Жээнбеков.

Президент республики заверил, что надеется на укрепление экономического сотрудничества Кыргызстана и стран Европы. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности. Причем не только в Центрально-Азиатском регионе, но и на евразийском пространстве в целом.

Эта тема стала одной из основных и на переговорах Сооронбая Жээнбекова с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини . Также в рамках визита в Брюссель президент Жээнбеков встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском и с главой Европарламента Антонио Таяни.

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