Откровенная съемка Ольги Бузовой для Playboy появилась в сети

32-летняя телеведущая ранее украсила обложку первого весеннего номера Playboy. «Идеальная женщина — это я», — призналась Бузова. С этим сложно поспорить!

Ольга появилась на обложке Playboy уже в третий раз. Карьера поп-дивы стремительно развивается. Она радует поклонников музыкальными новинками, запускает телевизионные проекты и продвигает дизайнерскую линию одежды. Недавно Ольга анонсировала запуск новой криптовалюты, названной в честь себя — Buzcoin.

Сама Оля в восторге от новой фотосессии. Она подчеркнула, что третье ее появление в журнале стало особенным.

«Это моя уже третья обложка для культового и легендарного журнала Playboy. Но именно она для меня особенная. Эта фотосессия под лозунгом #ОнаНеБоится получилась очень сексуальной, смелой и безумно стильной. Мужчины будьте осторожны!».

Всю фотосессию смотри здесь.

В прошлый раз Оля попала на обложку Playboy в 2010 году. На фотографиях восьмилетней давности она полностью обнаженная плавает в бассейне. В самый первый раз Оля попала на обложку Playboy в 2006 году. Тогда она позировала вместе с бывшими участницами телепроекта «Дом-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.