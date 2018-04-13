На гастрономическом форуме псковичи попробуют мороженое, шоколад и другую продукцию местных производителей 

21 апреля Международный этногастрономический форум приглашает всех желающих в экспоцентр на стадионе «Машиностроитель» на выставку «Время отдыхать в России». Как рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Владислава Вишневская, здесь каждый сможет сделать свой брендовый шоколад, расписать пряник, а еще познакомиться с серией вкусных и полезных продуктов. «Это выставка вкусного отдыха. Мы собираем всех предпринимателей, кто может красиво и вкусно организовать отдых в нашем регионе. Прошлогодний опыт форума показал, что после презентаций стран-соседей из Прибалтики вызвал рост турпотока именно по этим гастрономическим точкам. На этот раз мы рассчитываем, что представленный потенциал Псковской области приведет туристов в наш регион», — отметила Владислава Вишневская. Участников форума ждут не только разнообразные дегустационные площадки, но и живой диалог: международное сотрудничество, реализация проекта Baltic Seafood, особенности продвижения гастрономических брендов. Работа форума будет длиться в течение трех дней — с 19 по 21 апреля. Форум проводится в регионе в четвертый раз и заявлен как площадка для обсуждения экономических тенденций. Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Псковской области при поддержке администрации Псковской области.