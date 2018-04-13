Интервью со специалистом по тропическим растениям

На вопросы о тропических растения отвечает научный сотрудник, куратор коллекции тропических растений ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин.

Обладает ли цветок условным восприятием окружающей среды?

Конечно, все растения так или иначе реагируют на распределение солнечной энергии, влажность воздуха. Растение будет или подстраиваться к условиям, или вырабатывать механизмы, чтобы комфортно в этих условиях существовать. Например, преобразовывать органы, поворачивать листья, вырабатывать опушение (как бывает у высокогорных кактусов).

Бывает ли растениям больно?

Если отвечать на этот вопрос буквально, то нет, не бывает. У растений попросту нет болевых рецепторов. Однако есть рецепторы давления — когда к ним притрагиваются, они чувствуют это. В ответ на раздражитель растение генерирует электрические импульсы. Например, мимоза стыдливая (Mimosa pudica) сворачивает свои листья от прикосновения. Так же и с венериной мухоловкой — в ответ на то, что в ее ловушку попадает насекомое, она схлопывается.

Любопытно, что растения способны обладать кратковременной, а иногда и долговременной памятью. Были проведены эксперименты, которые это доказали. Если растению был причинен вред определенным человеком, и потом он снова к нему подходил, в растении происходили изменения на химическом уровне.

Есть ли вообще у растений цикл жизни?

Да, это называется онтогенезом — момент от прорастания растения до гибели стареющего организма. Этот цикл имеет множество фаз от проростка до сенильных особей.

Почему «базовый» цвет для всей флоры — именно зеленый?

Все дело в пигментах, которые содержатся во всех растениях, притом не только в листьях, но даже стеблях и корнях. Например, не так давно было 8 марта, и многие девушки наверняка получили в подарок фаленопсис. Его рекомендуют растить в прозрачных горшках, потому что в его корнях тоже есть хлорофилл, и они способны к фотосинтезу.

Этот пигмент поглощает солнечный свет и производит питательные вещества. При этом сам хлорофилл зеленого цвета, но растения зеленые не поэтому. Во время фотосинтеза пигменты хлорофилла поглощают красный и синий спектр, а зеленый отражается — поэтому мы видим растения зелеными.

Для чего растениям нужны пестрые цвета?

Зеленый хлорофилл содержится не во всех растениях, существуют и другие типы этого пигмента, и они способны поглощать другие спектры — не красный и синий. Например, в тропическом лесу 80% света в красном и синем спектре удерживает крона деревьев, и до земли доходит в итоге лишь 0,1%. Поэтому растения приспособились и выработали другой цвет хлорофилла.

Многие растения используют яркую окраску для защиты — чтобы казаться ядовитыми. Кроме того, яркая окраска заметна в сумраке тропического леса, и таким образом им проще привлечь опылителей.

Какие случаи симбиоза растений и животных в тропиках вам известны?

Симбиоз — нередкое явление в тропических регионах. Часто встречается симбиоз растений с муравьями, насекомыми, даже лягушками и саламандрами. Например, часть бромелиевых имеют укороченный стебель, а основание их образует чашу, где поселяются муравьи. Таким образом растение становится жильем для термитов, а они, в свою очередь, защищают свой дом от непрошеных гостей — змей, птиц и так далее. Также встречается симбиоз с водорослями и грибами — к примеру, у орхидных семена мелкие и часто недоразвитые. На первом этапе жизни им необходима помощь грибов, чтобы выжить.