Ещё
Прививать домашних питомцев от бешенства будут на Михалковской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прививать домашних питомцев от бешенства будут на Михалковской улице 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Мобильный пункт вакцинации животных от бешенства будет работать 14 и 15 апреля недалеко от района Аэропорт. Услуга оказывается бесплатно. Об этом сообщил ведущий ветврач Станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов.
— Прививки питомцам от бешенства можно будет сделать по адресу Михалковская ул., д. 26 в районе Коптево. Время работы пункта — с 10.00 до 14.00, — поделился Кузнецов.
На процедуру желательно принести паспорт животного. Также можно захватить пеленку. За неделю до прививки рекомендуется провести профилактику гельминтозов.
Напомним, вакцинировать от бешенства домашних животных необходимо один раз в год. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
О творчестве Платонова и Шаламова поговорили старшие школьники в библиотеке на Усиевича В вузе на Волоколамке научат управлять спортивным беспилотником В Благовещенском храме на Красноармейской помолятся о даровании детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств98
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»106
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны120
Украина пригрозила России по газу247
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США191
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение