Прививать домашних питомцев от бешенства будут на Михалковской улице

Мобильный пункт вакцинации животных от бешенства будет работать 14 и 15 апреля недалеко от района Аэропорт. Услуга оказывается бесплатно. Об этом сообщил ведущий ветврач Станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов.

— Прививки питомцам от бешенства можно будет сделать по адресу Михалковская ул., д. 26 в районе Коптево. Время работы пункта — с 10.00 до 14.00, — поделился Кузнецов.

На процедуру желательно принести паспорт животного. Также можно захватить пеленку. За неделю до прививки рекомендуется провести профилактику гельминтозов.

Напомним, вакцинировать от бешенства домашних животных необходимо один раз в год. (мю)