АТР определило, как привлечь инвестиции в регионы

Инвестиционная привлекательность регионов сегодня зависит от тех технологических процессов, которыми он обладает. Об этом заявил на Красноярском экономическом форуме генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин

"Это не набор отраслей или предприятий как наименований, с объемом производства и производимой продукции. Если посмотреть на них с точки зрения набора технологических компетенций, тех переделов, из которых они состоят, видно, что многие из них — термообработка, механообработка, нанесение гальванических покрытий — требуют большого количества средств, — рассказал Максим Шерейкин. — Поэтому понимание имеющихся технологических компетенций, их уровня конкурентоспособности, и последующая «достройка» этих компетенций как раз сегодня и может стать инструментом для привлечения инвесторов в регионы. Предприниматели из этого «конструктора компетенций» смогут собирать и совершенно разные продукты".

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных согласен с необходимостью применения региональной промышленной политики. «Что необходимо региону сейчас, когда мы говорим по какому пути идти — это, безусловно, разработка живой программы региональной промышленности, которая должна быть синхронизирована с отраслевыми планами развития и импортозамещения, — сказал Алексей Беспрозванных. — Важно также эту программу синхронизировать и с корпоративными планами развития.

Замминистра подчеркнул, что 30 процентов регионов обладают реальной синхронизированной программой и имеют практические ключевые показатели эффективности. И, двигаясь по этим показателям, они достигают успеха. Сейчас нужно не конкурировать региону с регионом, а создавать межрегиональную кооперацию, для того, чтобы достигать роста валового регионального продукта и роста регионального экспорта, заключил Алексей Беспрозванных.

Дискуссия велась в рамках круглого стола „Региональная промышленная политика: новые вызовы и перспективы“, который был организован Агентством стратегического развития.