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В Московском доме национальностей обсудили отношения России и Балкан
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В Московском доме национальностей обсудили отношения России и Балкан 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
12 апреля в Московском доме национальностей состоялась научно-практическая конференция «Россия и государства Балкан: исторические и культурные связи в прошлом и настоящем», посвящённая 140-летию окончания русско-турецкой войны 1877-1878 годов и образованию независимых государств на Балканском полуострове, а также 175-летию со дня рождения русского военачальника, народного Героя России и Болгарии Михаила Скобелева.
Представители органов государственной власти, научно-экспертного сообщества и общественных организаций, дипломаты, публицисты и учёные обсудили важнейшие вехи политической истории государств, роль нашей страны в становлении национальной государственности балканских народов, а также перспективы гуманитарного и культурного сотрудничества. Во вступительном слове ведущая конференции, заместитель председателя оргкомитета по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, член центрального совета общественного движения «Россия Православная» Любовь Кривцова отметила, что Россия и государства Балканского полуострова на протяжении всей своей истории поддерживали тёплые дружественные связи. — Дружба между нашими народами была скреплена совместно пролитой кровью на полях многочисленных сражений, которые вела Россия. 140 лет назад завершилась тяжёлая и кровопролитная русско-турецкая война 1877-1878 годов, в которой мы помогли своим славянским братьям обрести долгожданную свободу. Образование по итогам этой войны независимых национальных государств на Балканском полуострове знаменовало собой новый этап в истории российско-балканских отношений, — сказала она. По поручению Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ присутствующих приветствовал член комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте России по взаимодействию с религиозными объединениями, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов. Передав участникам конференции пожелания успешной работы, священнослужитель отметил огромное значение исторических и культурных связей России с балканскими государствами и отметил, что мероприятие вносит весомый вклад в сохранение исторической памяти, служит делу патриотического воспитания и является убедительным примером народной дипломатии. — Наша главная цель — поиск добрых сердец, которые рассеют навязанные нам извне туман недоверия и восстановят исконную тёплую дружбу между нашими народами в её подлинности и полноте, — отметил представитель диаспоры культурно-просветительской организации болгар в Москве Недялко Великов. Комментируя итоги конференции, председатель общественной организации «Московские Суворовцы», помощник председателя Международной ассоциации «Кадетское Братство» Дмитрий Нестеров сказал, что подобные научно практические конференции очень важны: они позволяют встретится на одной площадке и серьёзным специалистам в области регионоведения, и людям практически участвующим в реализации межнациональных программ. — Наша организация Международная ассоциация «Кадетское Братство» в этом году проводит программу «Дети за мирное небо! Суворовцы кадеты России и Болгарии — дружба через века». Обсуждение этой программы на такой конференции даёт возможность показать духовные основы братских народов Болгарии и России, научные доказательства близости наших народов, неразрывную дружбу и готовность прийти на помощь в тяжёлые дни испытаний, — резюмировал он. — Такие встречи позволяют найти единомышленников в реализации нашей программы и вывести уровень программы на профессиональный уровень». По материалам конференции издадут сборник, куда войдут все выступления докладчиков.
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