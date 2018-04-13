Эксперты: промышленные кластеры в регионах стали источником новых проектов

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Новые промышленные кластеры в российских регионах стали эффективными точками роста субъектов и источниками новых инвестиционных проектов. Об этом в пятницу сообщил министр экономики Омской области Расим Галямов на панельной дискуссии «Промышленные кластеры и технопарки как локомотивы роста региональных экономик: инвестиционный потенциал и возможности для кооперации» в рамках Красноярского экономического форума.

"Мы вернули к понятию «кластер» хорошее содержательное наполнение нашей работой, и здесь, в первую очередь, Ассоциация [кластеров и технопарков] выступает локомотивом. Кластеры, которые зарегистрированы в 2016 году в Минпромторге , появились у нас на тех производствах, которые были: это нефтехимические и агробиотехнологические, поэтому для нас это точно точка роста. Те предприятия, которые открываются и создаются в рамках кластера, уже дали результат", — сказал он.

По мнению Галямова, также кластеры стали решением проблем не только регионального характера. «Это решение вопроса проектов. На сегодняшний день мы ответственно заявляем, что у государства есть деньги, есть механизмы для того, как помогать. Кластерная политика как раз ответ на то, где проекты должны быть», — пояснил он.

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"У нас участники кластера могут и уже заходят резидентами в наш промышленный парк, где мы даем региональные льготы. Мы обкатали эти механизмы, и нам кажется, что нужно снижать требования и пора упрощать документы подачи заявок, отчетности, потому что пока мы сопровождаем — хорошо, но ведь субсидию и помощь получает не субъект, а бизнес, и ему пока очень тяжело", — уточнил он.

Независимость от импорта

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федерального координатора проекта «Локомотивы роста» Дениса Кравченко , заявленная ранее программа на импортозамещение уже реализуется достаточно эффективно, поэтому в настоящее время необходимо переходить к полной импортонезависимости.

"Мы планируем с опорой на национальные компании — чемпионы приступить к формированию индустрии локомотивов роста экономики. Мы пошли в регионы, решили посмотреть, что происходит, запросить информацию с мест. Больше 200 проектов мы рассмотрели, несколько десятков были финалистами, и у нас очень приличная часть промышленных кластеров — финалистов, поэтому мы видим большой потенциал в реализации этой политики по запуску промышленных кластеров", — отметил он.

Федеральный партийный проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной многоукладной экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями — локомотивами роста и развития.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.