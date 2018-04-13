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Mastercard принимает на работу больше блокчейн-разработчиков
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Mastercard принимает на работу больше блокчейн-разработчиков 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Крупнейший участник международного рынка платежей Mastercard принял на работу 175 новых разработчиков, включая специалистов по блокчейну. Об этом сообщила пресс-служба во вторник, 10 апреля. Новые сотрудники Mastercard будут работать в офисе в Лепардстауне, Ирландия, где находится центр исследований и разработок компании — Mastercard Labs. Принятые на работу специалисты должны будут разрабатывать новые способы повышения эффективности платежных систем. Соня Джилонг, региональный руководитель Mastercard в Ирландии, отмечает, что ее компания активно работает над расширением доступа пользователей к финансовым сервисам. «Мы разрабатываем новые проекты, которые должны повысить уровень общей доступности финансирования как в нашей стране, так и за рубежом. Добиться этого можно благодаря поиску инновационных, безопасных и надежных способов взаиморасчетов между потребителями, бизнесом и государством», — говорит топ-менеджер.
Олег Кронин рассказывает о новом финансовом инструменте — токенизированных фондах. Какие возможности они дают для инвесторов.
текст: Антон Кузнецов, фото: Shutterstock
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