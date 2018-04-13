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Более 5 тыс. автобусов Мострансавто пройдут сезонное техническое обслуживание к лету
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Более 5 тыс. автобусов Мострансавто пройдут сезонное техническое обслуживание к лету 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 5 тыс. автобусов ГУП Московской области «Мострансавто» пройдут сезонное техническое обслуживание к лету 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.
«Мострансавто приступило к подготовке подвижного состава к весенне-летнему периоду. Всего сезонное техническое обслуживание пройдут более 5 тыс. автобусов во всех филиалах предприятия. Планируется, что все работы по сезонной подготовке будут завершены до конца мая», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в первую очередь проверку проходит система охлаждения двигателя — производится плановая замена охлаждающей жидкости, проверка патрубков, термостатов и их соединений, а также очистка основного радиатора от пыли. Кроме того, ведется проверка системы смазки двигателя — необходимо удостовериться в отсутствии течи масла в целях предупреждения потенциальных возгораний при повышенных температурах окружающей среды, а также на предмет общей работоспособности. Особое внимание уделяется тормозной и пневматической системам автобусов, поскольку они испытывают высокие температурные нагрузки, особенно в жаркий период года.
«Традиционно в автобусах проводится профилактика установок кондиционирования воздуха в салоне. Также при необходимости технические специалисты проведут проверку и ремонт сидений, напольного покрытия, бортов автобусов, проверят и отремонтируют двери, форточки и люки салона автобусов», — добавили в пресс-службе.
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