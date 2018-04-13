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В вузе на Волоколамке научат управлять спортивным беспилотником
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В вузе на Волоколамке научат управлять спортивным беспилотником 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Открытая лекция «Бортовая электроника и техническая кибернетика: создаем будущее сегодня» пройдет на базе Московского авиационного института на Волоколамском шоссе 21 апреля. Участники узнают о кафедрах вуза, занимающихся разработками в разных областях: от систем управления до веб-технологий.
— Гости смогут самостоятельно поуправлять спортивным беспилотником, увидеть эффект Мейснера-Оксенфельда, узнать, как спроектировать высоконагруженный интернет-сервис, ознакомиться с применением сверхпроводниковых материалов для электромеханической трансмиссии, c новейшими разработками в аэронавигации, — пояснил представитель пресс-службы МАИ.
Начало в 10.00. Вход по предварительной регистрации на сайте проекта «Университетские субботы»: http://us.dogm.mos.ru/. Наличие паспорта обязательно.
Адрес: Волоколамское шоссе, дом 4, корпус 6 (главный учебный корпус, третий этаж, зона, А). (мю)
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