В вузе на Волоколамке научат управлять спортивным беспилотником

Открытая лекция «Бортовая электроника и техническая кибернетика: создаем будущее сегодня» пройдет на базе Московского авиационного института на Волоколамском шоссе 21 апреля. Участники узнают о кафедрах вуза, занимающихся разработками в разных областях: от систем управления до веб-технологий.

— Гости смогут самостоятельно поуправлять спортивным беспилотником, увидеть эффект Мейснера-Оксенфельда, узнать, как спроектировать высоконагруженный интернет-сервис, ознакомиться с применением сверхпроводниковых материалов для электромеханической трансмиссии, c новейшими разработками в аэронавигации, — пояснил представитель пресс-службы МАИ.

Начало в 10.00. Вход по предварительной регистрации на сайте проекта «Университетские субботы»: http://us.dogm.mos.ru/. Наличие паспорта обязательно.

Адрес: Волоколамское шоссе, дом 4, корпус 6 (главный учебный корпус, третий этаж, зона, А). (мю)