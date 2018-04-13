Ещё
Свыше 30 тыс. предпринимателей прошли обучение на интернет-платформе «Деловая среда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 30 тыс. предпринимателей прошли обучение на интернет-платформе «Деловая среда» 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Обучение на интернет-платформе, созданной министерством экономического развития РФ совместно с дочерней организацией Сбербанка «Деловая среда», прошли уже более 30 тыс. предпринимателей. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме директор образовательных программ «Деловой среды» Алексей Грищенко.
"У нас сегодня прошли обучение 32,5 тыс. человек на платформе со старта с 1 февраля", — сказал Грищенко на круглом столе, посвященном вопросам развития платформы сервисов и знаний для малого и среднего бизнеса, цифровизации услуг для предпринимателей.
Он отметил, что «Деловая среда» объединила более 150 партнеров — ведущих провайдеров бизнес-образования, корпорации, занимающиеся образовательными программами, общественные объединения предпринимателей. Ресурс собрал бизнес-курсы от экспертов со всей страны, акцент при этом сделан на высокое качество контента. Грищенко добавил, что платформа движется к тому, чтобы предоставлять материалы актуальные для определенного предпринимателя, к возможности рекомендовать продукт в зависимости от пола, возраста, цикла бизнеса, отношения к деньгам и по ряду других аспектов. В настоящее время ресурс накапливает данные о своих пользователях.
Платформа представляет собой сайт, на котором собрано множество печатных и видеоматериалов: кейсы по жизненным ситуациям бизнеса, модуль маркетинга, правовой информации и другие разделы. На первом этапе контент бесплатный, позже появятся платные сервисы. Платформа создана министерством экономического развития РФ совместно со 100-процентной дочерней организацией Сбербанка «Деловая среда».
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Железную дорогу в Туву могут построить к концу 2023 года В ГУФСИН рассказали о колонии, куда могут направить Улюкаева Дворкович: позиция по дивидендам РЖД будет представлена Медведеву в ближайшие дни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств97
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»99
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны110
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США187
Украина пригрозила России по газу247
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение