Свыше 30 тыс. предпринимателей прошли обучение на интернет-платформе «Деловая среда» 

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Обучение на интернет-платформе, созданной министерством экономического развития РФ совместно с дочерней организацией Сбербанка «Деловая среда», прошли уже более 30 тыс. предпринимателей. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме директор образовательных программ «Деловой среды» Алексей Грищенко.
"У нас сегодня прошли обучение 32,5 тыс. человек на платформе со старта с 1 февраля", — сказал Грищенко на круглом столе, посвященном вопросам развития платформы сервисов и знаний для малого и среднего бизнеса, цифровизации услуг для предпринимателей.
Он отметил, что «Деловая среда» объединила более 150 партнеров — ведущих провайдеров бизнес-образования, корпорации, занимающиеся образовательными программами, общественные объединения предпринимателей. Ресурс собрал бизнес-курсы от экспертов со всей страны, акцент при этом сделан на высокое качество контента. Грищенко добавил, что платформа движется к тому, чтобы предоставлять материалы актуальные для определенного предпринимателя, к возможности рекомендовать продукт в зависимости от пола, возраста, цикла бизнеса, отношения к деньгам и по ряду других аспектов. В настоящее время ресурс накапливает данные о своих пользователях.
Платформа представляет собой сайт, на котором собрано множество печатных и видеоматериалов: кейсы по жизненным ситуациям бизнеса, модуль маркетинга, правовой информации и другие разделы. На первом этапе контент бесплатный, позже появятся платные сервисы. Платформа создана министерством экономического развития РФ совместно со 100-процентной дочерней организацией Сбербанка «Деловая среда».
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.