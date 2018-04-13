Свыше 30 тыс. предпринимателей прошли обучение на интернет-платформе «Деловая среда»

"У нас сегодня прошли обучение 32,5 тыс. человек на платформе со старта с 1 февраля", — сказал Грищенко на круглом столе, посвященном вопросам развития платформы сервисов и знаний для малого и среднего бизнеса, цифровизации услуг для предпринимателей.

Он отметил, что «Деловая среда» объединила более 150 партнеров — ведущих провайдеров бизнес-образования, корпорации, занимающиеся образовательными программами, общественные объединения предпринимателей. Ресурс собрал бизнес-курсы от экспертов со всей страны, акцент при этом сделан на высокое качество контента. Грищенко добавил, что платформа движется к тому, чтобы предоставлять материалы актуальные для определенного предпринимателя, к возможности рекомендовать продукт в зависимости от пола, возраста, цикла бизнеса, отношения к деньгам и по ряду других аспектов. В настоящее время ресурс накапливает данные о своих пользователях.

Платформа представляет собой сайт, на котором собрано множество печатных и видеоматериалов: кейсы по жизненным ситуациям бизнеса, модуль маркетинга, правовой информации и другие разделы. На первом этапе контент бесплатный, позже появятся платные сервисы. Платформа создана министерством экономического развития РФ совместно со 100-процентной дочерней организацией Сбербанка «Деловая среда».