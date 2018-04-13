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20 тысяч рабочих ВСМПО — на волоске: Госдума вознамерилась запретить продавать титан в США
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20 тысяч рабочих ВСМПО — на волоске: Госдума вознамерилась запретить продавать титан в США 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Госдуму внесли закон об ответных мерах на антироссийскую политику США. По сути — это ответ России на те санкции, которые на прошлой неделе ввели Штаты.
Среди прочего планируют ввести запрет на продажу американцам титана.
— В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства Boeing, — сказал РИА «Новости» председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Крайней в этой ситуации окажется корпорация «ВСМПО-Ависма», производство которой располагается в Верхней Салде. Всё дело в том, что ключевым партнёром для неё как раз таки является Boeing.
— Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка, — прокомментировали инициативу депутатов в «ВСМПО-Ависма». — Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом.
В корпорации отметили, что «ВСМПО-Ависма» является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок. При этом 40% титана Boeing закупает именно на Урале.
Плюс к тому американская компания является ключевым резидентом «Титановой долины». По сути, ради этого производства и затевался проект. Месяц назад мы рассказывали, как Boeing строит завод в «Титановой долине». Но теперь может получиться так, что этот проект придётся заморозить.
Ранее мы писали о жёстких санкциях, которые ввели США. Всего в «чёрный список» попали 38 богатейших бизнесменов и чиновников. Плюс к тому там есть такие крупные холдинги, как «Ренова» и «Русал». Из-за этого курс рубля к доллару и евро резко обвалился.
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