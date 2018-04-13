20 тысяч рабочих ВСМПО — на волоске: Госдума вознамерилась запретить продавать титан в США

Госдуму внесли закон об ответных мерах на антироссийскую политику США . По сути — это ответ России на те санкции, которые на прошлой неделе ввели Штаты.

Среди прочего планируют ввести запрет на продажу американцам титана.

Крайней в этой ситуации окажется корпорация «ВСМПО-Ависма» , производство которой располагается в Верхней Салде. Всё дело в том, что ключевым партнёром для неё как раз таки является Boeing.

— Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка, — прокомментировали инициативу депутатов в «ВСМПО-Ависма». — Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом.

В корпорации отметили, что «ВСМПО-Ависма» является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок. При этом 40% титана Boeing закупает именно на Урале.

Плюс к тому американская компания является ключевым резидентом «Титановой долины». По сути, ради этого производства и затевался проект. Месяц назад мы рассказывали, как Boeing строит завод в «Титановой долине». Но теперь может получиться так, что этот проект придётся заморозить.