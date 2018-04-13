В Вешняках благоустроили 25 дворовых территорий

В 2017 году по программе благоустройства в районе Вешняки было приведено в порядок 25 дворовых территорий. Об этом отчитался глава управы района Вешняки Сергей Махов

Он сообщил, что было отремонтировано более 46 тыс. кв м асфальтобетонного покрытия, в том числе производился ремонт большими картами. Также рабочие заменили 3113 погонных метра бортового камня.

Сергей Михайлович привёл данные, что за прошлый год было отремонтировано свыше 7,5 тысяч кв. м газонов. Параллельно были приведены в порядок ограждения, уложено новое резиновое покрытие на детских площадках, заменены 57 малых архитектурных форм. Кроме того, в новых «карманах» появились дополнительные сорок парковочных машиномест.

В район были обновлены детские площадки, шесть спортивных и четыре — для тихого отдыха. Для защиты пешеходов были установлены антипарковочные столбики, их количество составило 170 штук. Глава управы добавил, что была произведена реконструкция 25 контейнерных площадок, а благодаря средствам, полученным от экономии при проведении конкурсных процедур, еще 41 контейнерная площадка была отремонтирована.