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В Вешняках благоустроили 25 дворовых территорий
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В Вешняках благоустроили 25 дворовых территорий 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В 2017 году по программе благоустройства в районе Вешняки было приведено в порядок 25 дворовых территорий. Об этом отчитался глава управы района Вешняки Сергей Махов.
Он сообщил, что было отремонтировано более 46 тыс. кв м асфальтобетонного покрытия, в том числе производился ремонт большими картами. Также рабочие заменили 3113 погонных метра бортового камня.
Сергей Михайлович привёл данные, что за прошлый год было отремонтировано свыше 7,5 тысяч кв. м газонов. Параллельно были приведены в порядок ограждения, уложено новое резиновое покрытие на детских площадках, заменены 57 малых архитектурных форм. Кроме того, в новых «карманах» появились дополнительные сорок парковочных машиномест.
В район были обновлены детские площадки, шесть спортивных и четыре — для тихого отдыха. Для защиты пешеходов были установлены антипарковочные столбики, их количество составило 170 штук. Глава управы добавил, что была произведена реконструкция 25 контейнерных площадок, а благодаря средствам, полученным от экономии при проведении конкурсных процедур, еще 41 контейнерная площадка была отремонтирована.
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