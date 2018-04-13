Глава управы Савеловского совершит очередной обход территории 13 апреля

Глава управы Савеловского Евгений Щербачев совершит очередной обход территории района в пятницу, 13 апреля, а не как обычно в субботу. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.

«В связи с тем, что 14 апреля будет проходить общегородской субботник, обход территории состоится в пятницу, 13 апреля. Приглашаю всех желающих принять участие в обходе территории», — поделился Евгений Щербачев на своей странице в социальной сети.

По словам главы управы, маршрут пройдет по Петровско-Разумовскому проезду от Савеловского парка до пересечения с Писцовой улицей. Начало в 15.00.

Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)