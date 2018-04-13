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Глава управы Савеловского совершит очередной обход территории 13 апреля
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Глава управы Савеловского совершит очередной обход территории 13 апреля 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Глава управы Савеловского Евгений Щербачев совершит очередной обход территории района в пятницу, 13 апреля, а не как обычно в субботу. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.
«В связи с тем, что 14 апреля будет проходить общегородской субботник, обход территории состоится в пятницу, 13 апреля. Приглашаю всех желающих принять участие в обходе территории», — поделился Евгений Щербачев на своей странице в социальной сети.
По словам главы управы, маршрут пройдет по Петровско-Разумовскому проезду от Савеловского парка до пересечения с Писцовой улицей. Начало в 15.00.
Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)
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