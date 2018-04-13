Центробанк зовут на помощь. Cкандально известного страховщика просят проверить обманутые дольщики

Квартир покупатели в ЖК «Царицыно» ждут почти шесть лет. И они вправе рассчитывать не только на полное возмещение своих средств, но и на внушительные суммы от штрафов и пеней. Судебная практика показывает, что итоговая сумма компенсаций может удвоиться. «И фактически „Проминстрах“ должен будет выплатить не 9 млрд рублей, как считалось до сих пор, а значительно больше. Сумма выплат может достигнуть 18 миллиардов», — сообщает газета «Новые Известия»

Однако уже в самое ближайшее время компания должна будет выплатить не менее 30 млрд рублей по застройщикам, которые уже находятся в процедурах банкротства. «Учитывая число и обязательства застройщиков-банкротов, принятых „Проминстрахом“ в прошлом году вместе с портфелем СК „РИНКО“ , возможный размер обязательств компании составляет по некоторым оценкам примерно 1,5–1,7 трлн рублей!» — говорится в статье, которую публикуют сегодня «Новые Известия».

«Однако наблюдателей настораживает другое — похоже, у компании нет ни этой астрономической суммы, ни даже в 10 раз меньше. Но у компании, как считают эксперты, нет средств даже на выплату в разы меньших сумм. Не случайно «Проминстрах» уже начал отказывать в выплатах дольщикам «АхтубаСитиПарка» в Волгоградской области . По решению суда люди получили право на страховую компенсацию. Речь идет о страховых выплатах — от 800 тысяч до 1,1 миллиона рублей. А в некоторых случаях компании придется заплатить еще и штраф порядка 400 тысяч рублей. Пока же, несмотря даже на решения судов дольщикам не удается добиться выплат», — говорится в публикации.

А в «Царицыно» за выплатами по страховкам обратятся владельцы 3265 договоров. И стоимость этих страховок с учетом столичных цен на недвижимость будет в разы больше волгоградских. Кроме того, «Проминстраху» также принадлежит ответственность по рискам прославившегося после визита президента в Челябинск разорившегося застройщика «Речелстрой» и десятков других.

В целом в СМИ уже прозвучало, что «Проминстрах» должен удовлетворить чаяния и требования 150 тысяч обманутых дольщиков и членов их семей.

Если у компании нет средств, следовательно, необходимо, чтобы Центробанк России начал санацию компании. Но готов ли ЦБ РФ в рамках вероятной санации страховщика потратить минимум 150 млрд рублей в ближайшие 2–3 года? И, кстати, готов ли Минстрой во главе с министром Михаилом Менем привлечь средства государственного компенсационного фонда к решению проблем долгостроев, застрахованных «Проминстрахом», хотя бы для решения части проблем дольщиков?

ЦБ еще год назад разрешил передачу портфеля от РИНКО в «Проминстрах».

Основы были заложены еще компанией «БАЛТ-страхование». Кажется, именно здесь складывается основная группа заинтересантов, близких к Ларисе Маркус, банкирше-мошеннице, осужденной за хищение денег клиентов Внешпромбанка . Участниками ее группы считаются небольшая московская кредитная организация — Международный Строительный Банк , среди учредителей которого были Евгений Мирошников — генеральный директор «БАЛТ-страхования», также Сергей Одинцов и Виталий Курышев. Та же группа бенефициаров, среди которых Игорь Налеткин, Евгений Мирошников, Владимир Колошин и Андрей Курышев, являлись акционерами еще одного банка — «Еврокапитал-Альянс» , сообщает Банки.ру . Виталий Курышев был главным бухгалтером СК «БАЛТ-страхование». Евгений Мирошников после банкротства «БАЛТ-страхования» стал генеральным директором и единственным владельцем компании РИНКО. Сергей Одинцов, по данным справочной системы Rusprofile.ru, является сейчас одним из конечных бенефициаров «Проминстраха». Кроме того, практически все указанные лица — Сергей Одинцов, Андрей Курышев (родной брат Виталия Курышева), Евгений Мирошников с родственниками, Владимир Колошин — упомянуты теперь на сайте ООО «Проминстрах» в «Реестре агентов».

Именно «БАЛТ-страхование» под руководством Мирошникова и Виталия Курышева стал одним из первых страховщиков ответственности не только «Царицыно», но и других проблемных застройщиков. Когда компания обанкротилась, почти не произведя выплат, это еще можно было бы списать на неопытность ее владельцев и руководителей. Хотя уже тогда это вызывало сомнения.

Известно, что Евгений Мирошников, генеральный директор «БАЛТ-страхования» и, наиболее вероятно, основной владелец компании, был также среди совладельцев Международного Строительного Банка, а также банка «Еврокапитал-Альянс», которые, как считалось, входили в состав группы, близкой к Ларисе Маркус, известной банкирше-мошеннице, похитившей у клиентов Внешпромбанка более 100 млрд рублей.

Клиенты «БАЛТ-страхования» перешли к РИНКО, совладельцем которой был все тот же Евгений Мирошников. Компания развернула бурную деятельность, стала лидером рынка обязательного страхования гражданской ответственности застройщиков. Впрочем, наблюдатели на рынке сразу отмечали, что РИНКО не слишком разборчива в выборе клиентов. « Федерал Пресс » уже рассказывал о том, что когда компания вышла на рынок, стройка в «Царицыно» уже встала, но, несмотря на это, РИНКО продолжала страховать здесь все новых и новых клиентов.

«Один пример, все тот же «Царицыно»: когда компания вышла на рынок, стройка в Царицыно уже встала, но, несмотря на это, РИНКО продолжала страховать здесь все новых и новых клиентов, фактически помогая застройщику-банкроту обманывать дольщиков. Вскоре все подозрения подтвердили и проверки компании ЦБ РФ, которые выявили даже признаки фиктивных договоров и так называемых «серых» — «тетрадочных» страховок, которые не заносились в официальную отчетность. Кстати, клиенты РИНКО уже успели с этим столкнуться, когда обнаруживали, что зарегистрированные договоры при обращении за страховками вдруг исчезали из документов компании. Этот же фокус, как отмечается, теперь повторяет и «Проминстрах», объявляя ряд договоров несуществующими и т. д. ; компания даже не потрудилась выложить на свой сайт отчетность за прошлый год! Высказывались подозрения и в том, что при передаче портфеля клиентов РИНКО не обеспечила его необходимыми средствами, а деньги в размере не менее 6 млрд рублей были выведены из компании. Это в дополнение к почти такой же сумме — 5,9 млрд рублей, выведенных теми же людьми из «БАЛТ-страхования», — говорится в статье «Новых Известий».

Аналитики предполагают, что, вероятно, ЦБ не контролировал передачу портфеля от РИНКО в «Проминстрах». «Можно либо говорить о том, что, в отличие от банковского рынка, у ЦБ нет специалистов, готовых квалифицированно работать на рынке страхования, либо искать другие причины, почему в Центробанке были не заинтересованы в осуществлении подобного контроля. У Банка России существуют черные списки для менеджеров разорившихся банков. Они, например, не могут участвовать в руководстве или в составе учредителей банковских организаций, а вот для страховщиков и страховых компаний Центробанк почему-то такого запрета не предусмотрел», — считает председатель союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.

Как считает Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, чьи слова приводят «Новые Известия», «либо сотрудники ЦБ тотально неквалифицированные, либо замешаны в сомнительных операциях». «Иначе трудно объяснить, как Центробанк довел ситуацию до того, что обманутые дольщики „Царицыно“, а вслед за ними еще десятки тысяч дольщиков страны оказались на грани нового бунта. „Куда смотрела главная инспекция Банка России — ГИБР? — задается вопросом Никита Исаев , отмечая, что отказы „Проминстраха“ платить по страховым случаям РИНКО свидетельствуют о том, что „передача портфеля“ осуществлялась с нарушениями — „похоже, как только возникает страховой случай, „Проминстрах“ тут же объявляет этот договор страхования неоплаченным у РИНКО, так как реестра с клиентами и оплатами так никто и не увидел“ — отмечает Исаев. А ведь дольщики не раз выступали с требованиями к ЦБ проверить наличие реестров у компаний и сравнить их. Как отдельно отмечает эксперт — „все участники рынка знают, что у РИНКО была передовая ИТ-система, которая позволяла массовым образом „выписывать полисы“, так как РИНКО до входа на рынок долевого строительства страховала бытовую технику, и всем хорошо известно, что контроль дебиторки точно был у РИНКО поставлен хорошо: нет оплаты — тут же страхование останавливалось. В этой ситуации „Проминстрах“, который утверждает, что „оплаты в РИНКО не поступало“, как минимум лукавит, и в любом случае все эти обманутые дольщики лягут на плечи ЦБ“, — пишет издание.

“Речь идет о схеме, обкатанной на десятках компаний, когда незадолго до их банкротства основные бенефициары оставляют вместо себя на хозяйстве разного рода зиц-председателей. Вот и друг Мирошникова Сергей Гладкин покинул пост генерального директора „Проминстраха“ вскоре после того, как принял в компании портфель ответственности РИНКО. Очевидно, отвечать по этим обязательствам очень не хотелось.

И тут опять возникает вопрос к ЦБ, Исаев особо отмечает, что „Проминстрах“ участвует в этой схеме по очень простой причине — „потому что у обоих компаний один владелец! Естественно, не напрямую, а через пару компаний. Но связь устанавливается безошибочно. И ЦБ всё это спокойно проглатывает, не обращая никакого внимания. С точки зрения ЦБ, позволение таких операций — это не просто невнимательность, а преступная халатность. Ведь здесь речь идет о судьбах тысяч простых невиновных людей!“.

Возникает вопрос, что будет делать ЦБ теперь, когда „Проминстрах“ начнет массово отказывать дольщикам в выплатах, когда скандал коснется тысяч обманутых людей, а страховая компания спокойно объявит о банкротстве. Справится ли Центробанк с возникшей проблемой? В свое время на спасение гигантского Росгосстраха потребовалось 100 млрд рублей, теперь на санацию „Проминстраха“, компании, которая не входит даже в первую десятку российских страховщиков, может потребоваться от 170 млрд рублей. При этом, как отмечает Исаев, в Росгосстрахе работает 100 тысяч человек, а тут небольшая компания с персоналом в 50 человек наносит убыток в разы больше.

Как считает известный экономист Михаил Хазин, в сложившейся ситуации „совершенно необходимы скоординированные действия со стороны государства: фактическая санация компании „Проминстрах“ и остановка ее деятельности на рынке долевого строительства путем введения временной администрации со стороны ЦБ РФ“.

»Это сможет являться единственной обеспечительной мерой, которая позволит сохранить имеющиеся активы для выплат клиентам застройщиков банкротов и не допустить дальнейшего увеличения обманутых дольщиков, — считает Хазин. — Поскольку масштаб «стихийного бедствия» достаточно серьезный: потенциальная «дыра» составляет до 150 миллиардов рублей, а общий объем ответственности составляет до 1,5 триллиона рублей, при том, что если система начнет «сыпаться», то возвращать придется значительную долю от этого объема. И если для Москвы суммы кажутся терпимыми, то для отдельных регионов ситуация может быстро стать критической».

Если ЦБ РФ не предпримет какие-то меры уже сейчас, то скандал с дольщиками одиозной троицы страховщиков — «БАЛТ-страхования», РИНКО и «Проминстраха», может поставить социальную обстановку в стране на грань взрыва», — заключает издание.

Фото: kprf.ru