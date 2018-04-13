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Самарская область передаст 95 километров региональных автодорог в федеральную собственность
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Самарская область передаст 95 километров региональных автодорог в федеральную собственность 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, сегодня делегация из Самарской области приняла участие в заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством Аркадия Дворковича.
По данным пресс-службы областного правительства, в рамках заседания было принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ. Это касается участков дорог, формирующих единую федеральную сеть и являющихся продолжением федеральных трасс.
«Самарская область передаст в федеральную собственность 61 км обводной автодороги города Самары от трассы «Урал» до трассы «Самара-Волгоград» и 34 км обводной автодороги в районе Сызрани. Передача участков дорог позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, так как ремонт и содержание трасс будет вестись из федеральной казны», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства магистрали «Центральной» в Самаре. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,064 миллиарда рублей.
Фото: pixabay.com
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