В Костроме строят причал для круизных лайнеров: самая полная информация

На берегу Волги в Костроме работает техника. Что-то строят недалеко от пляжа на улице Лесной. Люди, проезжающие мимо, строят догадки: что же это? Об этом важнейшем для города объекте информации практически нет. Например, о ремонте моста через Волгу, или о строительстве второго, сегодня говорят на каждом углу. Редакция K1BEWS.RU решила устранить эту несправедливость и рассказать костромичам: в Костроме строят причал для больших кораблей. А эта статья — о прошлом речного порта, и о его будущем.

Прошлое

Логично было бы начать эту статью с истории. В 19 веке на берегу Волги в Костроме жизнь кипела. Крошечные лодчонки и большие баржи, пассажирские суденышки и судна для прогулок по Волге. Слова излишни — обо всем расскажут фотографии.

Это — конец 19-начало 20 века

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Это — 30-40-ые годы прошлого столетия.

Это — шестидесятые.

История этого причала началась еще в 80-ые годы прошлого столетия. Борис Константинович Коробов, экс-мэр Костромы, историк и краевед, тогда был молодым инженером горкомхоза, поэтому о прошлом строящегося причала он знает всё.

Была поставлена задача: чтобы в Костроме был нормальный речной порт. Чтобы была причальная стенка и речной вокзал — ресторан, залы ожидания, комнаты отдыха. Разрабатывали большой проект. Разработкой занимались горьковчане. Заказчиком выступал УКС облисполкома. Проектировщики предложили делать причальную стенку порта из железобетонного Т-образного шпунта 1,5-метровой ширины. Тогда не получилось решить вопрос со шпунтом, его не выпускали в Костроме. Выпуск Т-образного шпунта позже освоила судоверфь «Имени Комсомольской правды». А строительство стенки начали с использованием металлического шпунта Ларсена. Таким способом было построено 380 метров стенки. Коммунальщики городского хозяйства занимались отсыпкой песка на территории речного порта за счет средств городского бюджета, — вспоминает Борис КОРОБОВ.

Но грянули трудные годы — девяностые. Развал СССР. Разруха, нет денег. Конечно, работа прекратилась. Предприятие «Речной порт» превратилось в акционерное общество.

В 90-ых годах приехала большая делегация иностранцев, я гордо привел их в парк имени В. И. Ленина, на смотровую площадку, рассказываю — это великая река Волга… И вдруг один из гостей задает вопрос: «Господин мэр, скажите, а она судоходна»? Я не понял — как это, Волга не судоходна? Но за те 40 минут, что мы беседовали, не прошло ни одного судна. Такое было время. Но сегодня время расцвета внутреннего туризма. Так что строительство причала— это здорово, это движение вперед. Но это — временная мера, на какой-то определенный период. Ни в коем случае нельзя снимать с повестки дня строительство нормального речного порта. Это один из главных аспектов развития туризма Костромской области , — считает Борис КОРОБОВ.

В 2000-х было желание сделать причал в виде большой баржи, грубо говоря. Начали разрабатывать проект, чтобы строить в районе Молочной горы. Но вскоре всё прекратили — возникли финансовые сложности и технические проблемы, — рассказывает Борис Константинович.

Настоящее

И снова красноречивые фотографии. Вот так причаливают корабли в Костроме в 21 веке.

Крошечная пристань. Белоснежной громадиной выглядит по сравнению с ней туристический пароход. Он — огромный многоярусный торт. А этот причальчик — словно тарелка, которая к нему никак не подходит. Летом такие лайнеры становятся украшением нашей набережной. Но есть одно но: им приходится — вставать лагом (причаливать в несколько рядов). Два уже стоят, третий приближается. Несолидно и неудобно.

Работа, начатая в 80-е, продолжилась только в 2017 году. Строить причал начали там, где изначально и планировалось на улице Лесной. Проект полностью изменился. Это не комплекс речного вокзала. В нем не будет ни гостиницы, ни комнат отдыха, ни залов ожидания, а только причал для приёма судов. Однако для нашего города, на данном этапе, вариант очень хороший. Подобные есть в десятках российских городов. Например, в старой Ладоге. Раньше туда не могли заходить туристические суда.

Будущее

Строительство причала. Начало. 2016 год.

Зима 2017

Для того, чтобы в корне изменить ситуацию, сейчас в Костроме и идет строительство причала. Строительством занимается компания «Волгарь». Инвестор — фирма «Конт», которая строит подобные сооружения и в российских городах, и за границей. Объект в Костроме стоит 14,5 миллионов рублей.

Чтобы начать строительство причала на этом месте, пришлось «подвинуть» спасательную станцию.

Планировали сделать это осенью, по воде. А тут морозы начались. Махнул рукой на все условности юридического плана и начал работать. Перед этим передвинули причал спасателей. Подвинули к пляжу. Между спасательной станцией и нашим причалом — 100 метров примерно. Мы вышли в зиму. Естественно, зимой все дорожает. Расход соляры больше, производительность падает. Свои сложности есть. Тем не менее, мы строим. Уже две третьих от общего объема сделано, — рассказывает генеральный директор «Волгарь-1» Владимир КОРНИЛОВ

Владимир Александрович — почетный строитель России , человек с огромным опытом строительства водных объектов. Он с недоумением рассказывает о том, что на согласование всех вопросов ушло 4 года.

То, что строительство причала здесь повысит в разы инвестиционную составляющую этого участка — это точно! Завтра сюда придут 2-3 парохода. 700-800 человек вышло на берег. Один — уже 200-300. Что здесь плохого для города? Ничего. Я построил сотни объектов на воде! В других областях! Еще год пришлось доказывать, что строить на воде можно и это безопасно. Пошагово все объясняли, — говорит Владимир Александрович.

Длина сооружения — 98 метров. Такой же причал успешно функционирует в Старой Ладоге.

У нашего причала будут даже элементы эксклюзива — например, кованые шары и леерные ограждения. Их делали костромские кузнецы. Пока остается открытым вопрос благоустройства территории.

В целях формирования единого визуального исторического пространства администрацией города Костромы и Охранкультурой Костромской области даны рекомендации по устройству ограждения и фонарей освещения в соответствии с существующим благоустройством вдоль набережной города Костромы, — комментирует главный архитектор Костромской области Алексей ГОРЕВ.

В городской администрации отмечают, что работы по благоустройству прилегающей территории должен будет провести инвестор за свой счет.

Завершение строительства запланировано на май 2018 года. Его создание — это огромный плюс для развития туризма. Костромская область, кстати, решила взять курс на миллион туристов.

Согласно нашим прогнозам, к 2020 году, с учетом проекта так называемого малого «Золотого кольца», количество привлеченных в область туристов превысит отметку в 1 миллион человек. Едут с удовольствием. Наблюдается рост количества посещений по внутреннему и въездному туризму — приятно за этим наблюдать, — поделился глава региона Сергей СИТНИКОВ.

Есть и статистика. По данным отдела по внешнеэкономической деятельности, межрегиональных связей и развития туризма департамента экономического развития Костромской области, за последние несколько лет количество прибывающих в Кострому круизных теплоходов ежегодно увеличивается. Например, в 2017 году в Костромскую область зашли 350 туристических теплоходов, что на 11% больше, чем в 2016 году.

Анна ОЛЕЙНИК.

За предоставленные фотографии благодарим Б. К. Коробова.