В Адыгее планируют построить региональный центр по закупке и экспорту продукции в ОАЭ 

МАЙКОП, 13 апреля. /ТАСС/. Трейдерская компания «Аль Фаландж» из Объединенных Арабских Эмиратов планирует построить в Адыгее региональный центр по закупке и экспорту в ОАЭ и Саудовскую Аравию экологически чистой продукции, сообщил в пятницу министр экономического развития и торговли Адыгеи Олег Топоров.
Делегация Адыгеи вернулась с Дубайского экономического форума, где обсудила с бизнесменами стран Ближнего Востока аспекты расширения экспорта экологически чистой продукции. Ранее директор дубайской компании Alfalaj for Natural Products Ибрагим Рамель побывал с рабочим визитом в Адыгее и заявил о возможности размещения крупного распределительного центра в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка в республике.
"Совладелец «Аль Фаландж» Нассер Аль Сувейди в ходе переговоров на экономическом форуме подтвердил намерения компании инвестировать средства в строительство на территории Адыгеи регионального центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции, в том числе и адыгейского сыра. Поставки пробных партий сыра уже начались", — сообщил Топоров.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил мнение, что появление распределительного центра с лабораториями для сертификации продукции по высшим стандартам качества зарубежных стран и требованиям халяль будет способствовать продвижению региональных товаров на международный рынок.
"Есть обоюдная заинтересованность в реализации этого масштабного проекта. При этом Адыгея может получить уникальный международный статус региона — производителя и экспортера экологически чистой сельхозпродукции. Нужно принять все возможные меры, чтобы придать этим планам практическое воплощение", — сказал Кумпилов.
В министерстве экономического развития и торговли ТАСС пояснили, что за последние годы Адыгея экспортировала в страны Ближнего Востока злаки и древесину, молочную продукцию в небольшом объеме, а импортировала стекло и изделия из него, жиры, масла и фрукты. В целом экспортный товарооборот республики в минувшем году по сравнению с 2016 годом вырос в 1,6 раза и составил 38,6 млн долларов США. По данным таможенной статистики, крупнейшими торговыми партнерами Адыгеи в экспорте выступают сегодня Китай (19%), Ливан (15%), Абхазия (12,5%). Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3%) и машиностроения (10%).