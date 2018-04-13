В Адыгее планируют построить региональный центр по закупке и экспорту продукции в ОАЭ

Делегация Адыгеи вернулась с Дубайского экономического форума, где обсудила с бизнесменами стран Ближнего Востока аспекты расширения экспорта экологически чистой продукции. Ранее директор дубайской компании Alfalaj for Natural Products Ибрагим Рамель побывал с рабочим визитом в Адыгее и заявил о возможности размещения крупного распределительного центра в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка в республике.

"Совладелец «Аль Фаландж» Нассер Аль Сувейди в ходе переговоров на экономическом форуме подтвердил намерения компании инвестировать средства в строительство на территории Адыгеи регионального центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции, в том числе и адыгейского сыра. Поставки пробных партий сыра уже начались", — сообщил Топоров.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил мнение, что появление распределительного центра с лабораториями для сертификации продукции по высшим стандартам качества зарубежных стран и требованиям халяль будет способствовать продвижению региональных товаров на международный рынок.

"Есть обоюдная заинтересованность в реализации этого масштабного проекта. При этом Адыгея может получить уникальный международный статус региона — производителя и экспортера экологически чистой сельхозпродукции. Нужно принять все возможные меры, чтобы придать этим планам практическое воплощение", — сказал Кумпилов.