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Компания из ОАЭ создаст в Адыгее центр по закупке и экспорту экологически чистой продукции
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Компания из ОАЭ создаст в Адыгее центр по закупке и экспорту экологически чистой продукции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
МАЙКОП, 13 апреля. /ТАСС/. Региональный центр по закупке и экспорту в Объединенные Арабские Эмираты экологически чистой продукции появится в Адыгее. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.
"Существует обоюдная заинтересованность в реализации этого масштабного проекта, при котором Адыгея может получить уникальный международный статус региона производителя и экспортера экологически чистой сельхозпродукции", — сказал он. По словам Кумпилова, инициатором проекта стала трейдерская компания «Аль Фаландж» из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее директор недавно побывал с рабочим визитом в Адыгее, и тогда стороны рассмотрели вариант размещения крупного распределительного центра в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка.
В рамках состоявшегося 9-11 апреля в Дубаи экономического форума совладелец «Аль Фаландж» Нассер Аль Сувейди подтвердил намерения компании инвестировать средства в строительство на территории Адыгеи регионального центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции, в том числе адыгейского сыра. При этом, поставки пробных партий сыра уже начались. «Нужно принять все возможные меры, чтобы придать этим планам практическое воплощение», — подчеркнул глава республики.
Кумпилов также рассказал, что появление распределительного центра, где создадут лаборатории для сертификации продукции по высшим стандартам качества зарубежных стран, а также требованиям халяль, будет способствовать продвижению региональных товаров на международный рынок.
В пресс-службе главы республики ТАСС напомнили, что в ходе Дубайского экономического форума делегация из Адыгеи провела ряд других деловых переговоров с потенциальными партнерами и обсудила возможности привлечения в республику иностранных инвестиций, в частности, из стран Ближнего Востока и Аравийского полуострова.
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