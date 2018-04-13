Мемориалы в Советском районе благоустроят ко Дню Победы

18 памятных мест благоустроят в Советском районе Нижнего Новгорода к празднованию Дня Победы. Такое решение было принято на организационном совещании под председательством главы районной администрации Владимира Исаева по вопросу подготовки памятников, стел, мемориальных досок к 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В обсуждении приняли участие представители предприятий района, сотрудники учебных заведений, руководители подрядных организаций и активисты Советов общественных самоуправлений.

Всего на территории района расположено 18 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Восемь из них установлены на кладбище «Марьина роща» и десять — на территории района. Вокруг памятных мест будет произведена уборка мусора, отремонтированы ограждения мемориалов, разбиты цветники. Кроме того, в порядок приведут 16 мемориальных досок, посвященных Великой Отечественной войне, очистят стены домов, на которых они расположены.

Напомним, Нижний Новгород украсят ко Дню Победы и Дню города за 8,2 млн рублей.