Волков: нужно максимально быстро перейти к реализации концепции наследия ЧМ-2018

13 апреля глава Мордовии Владимир Волков обратится с ежегодным посланием к госсобранию РМ. В ходе него он отметил, что сейчас надо работать на перспективу и максимально быстро перейти от этапа подготовки чемпионата мира по футболу к этапу реализации концепции наследия мундиаля.

Глава республики подчеркнул, что, по мнению экспертов, с вводом всех объектов к ЧМ, « Саранск будет опережать подобные и даже более крупные города на десятки лет по своему инфраструктурному развитию».

Также Владимир Волков напомнил о необходимости завершения подготовки к чемпионату мира по футболу и обеспечению всех условий для принятия тысяч гостей на самом высоком уровне.

«За время подготовки Саранск и прилегающие к нему территории развивались с учетом не только современных, но уже и будущих требований. Построены спортивные, коммунальные и социальные объекты. Дорожные инфраструктуры долгие годы будут служить людям и после чемпионата. Сейчас мы вошли в завершающий этап подготовки, необходимо закончить все работы на стадионе «Мордовия Арена». 21 апреля там состоится уже первый матч», — сказал Владимир Волков.

По его словам, сейчас также необходимо завершить реконструкцию второй части аэродромного комплекса. Должно быть закончено строительство аварийно-спасательных станций и патрульной дороги. В этой части послания он обратился лично к зампреду по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорю Чадову и министру строительства и архитектуры Виктору Цыганову , попросив взять данный вопрос на контроль. Кроме того, глава Мордовии поручил Виктору Цыганову лично следить за благоустройством территорий вокруг стадиона и возведением там временных сооружений к ЧМ.

Обращаясь к министру целевых программ республики Алексею Меркушкину, Владимир Волков сказал, что с его стороны самое большое внимание сейчас должно быть уделено вводу гостиничного комплекса «Тавла».

«Отдельно остановлюсь на вопросе уровня обслуживания гостей и участников чемпионата. Прежде всего, о транспортном обслуживании. Чадов (министр ЖКХ — прим. ред.) ваша задача вместе с Тултаевым (мэр Саранска — прим. ред.) подготовить ворота Саранска: воздушные, железнодорожные и автомобильные. Цыганов (министр строительства — прим. ред.), Тултаев — за вами транспортное обеспечение в пределах республики и Саранска», — пояснил Владимир Волков.

Глава РМ напомнил, что кроме прочего необходимо завершить внедрение систем бесконтактной оплаты проезда в городе: «Внедрение единой социальной электронной карты на муниципальном транспорте слишком затянулись. Возможность безналичной оплаты проезда на всем общественном транспорте жители республики должны получить не позднее 1 июня».

В завершении данного блока Владимир Волков поручил председателю правительства Владимиру Сушкову контроль за организацией проживания и питания гостей мундиаля, а также проведением фестиваля болельщиков.

Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве Казани , Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде Сочи и Ростове-на-Дону.