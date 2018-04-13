«Дайте нам дороги!» Рязанцы забросали губернатора жалобами и претензиями

На страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова более сотни жалоб от горожан и жителей региона на плохие дороги. Напомним, Любимов утром 13 апреля открыл комментарии, чтобы все желающие могли пожаловать и высказать свои претензии в адрес властей. За несколько часов в адрес губернатора было написано несколько сотен просьб и жалоб. Большая часть касалось состояния дорог.

«Сделайте дороги. Новаторов. Юбилейная. Великанова. Дороги как после бомбежки…»

«Обратите внимание на дороги во дворах домов по улице Гоголя 42-58. Невозможно дойти до остановки, не залезая в грязь».

Москву, «Огромная просьба хотя-бы рассмотреть возможность строительства 50-ти метрового бассейна. В регионе очень много талантливых детей, но из-за отсутствия такого бассейна возникают технические сложности на соревнованиях большого уровня. А также способные спортсмены вынуждены уезжать тренироваться и представлять другие регионы— Волгоград СПб ».