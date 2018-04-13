На Урале введут льготы для транспорта на метане

Как сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов , в прошлом году в России было использовано 600 тысяч тонн газомоторного топлива, к 2020 году показатель должен вырасти в два раза. Екатеринбург при этом может стать одним из лидеров отрасли. «Екатеринбург — город с полуторамиллионным населением, которое имеет свою специфику. Здесь можно очень активно развивать газомоторный транспорт: газ есть, потребитель есть. Здесь много технарей, люди понимают, о чем мы говорим», — заявил Молодцов.

Один из целевых показателей — перевод на газ половины общественного транспорта во всех городах-миллионниках. Чиновник ответил на вопрос корреспондента «ФедералПресс» о том, хватит ли для этого трех екатеринбуржских газонаполнительных станций. «Текущая загрузка действующей сети — 27%», — напомнил он. По мере роста спроса будут появляться и новые станции, уверен Молодцов. «Это как гусеница перешагивает, одно тянет другое», — говорит он.

Между тем газонаполнительные станции, в отличие от АЗС, до сих пор считаются опасными объектами, что влечет ограничения на строительство. Минэнерго лоббирует снятие класса опасности. «Степень летучести у метана выше, чем у пропан-бутановой смеси, поэтому он только в экстренных ситуациях может являться взрывоопасным. Все зависит от техники безопасности, если она соблюдается, то метан безопасен. А учитывая ограниченный объем и ограниченное давление даже при использовании КПГ [компримированный или сжатый газ — „ФедералПресс“], газонаполнительные станции можно при правильной эксплуатации рассматривать как безопасный объект», — объясняет Молодцов.

Помимо субсидий производителям автомобилей, обсуждаются и другие меры поддержки ГМТ. Это предоставление льгот по транспортному налогу и системе «Платон», а также предоставление бесплатных парковок. «Технический вопрос состоит в том, как идентифицировать машину, на газомоторном она топливе или нет, но это решаемо», — объясняет замминистра. «Представитель „Скании“ заявил, что компания активно заинтересована в снятии импортных пошлин и других барьеров при поставке машин на ГМТ. Это тоже предмет для обсуждения», — сказал чиновник.