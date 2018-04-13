Ещё
Центр госуслуг Дмитровского района оснастили приметными световыми элементами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр госуслуг Дмитровского района оснастили приметными световыми элементами 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Здание центра госуслуг Дмитровского оборудовали архитектурными световыми элементами, которые выделяют его в темное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе центров «Мои документы».
«Работа по оснащению всех центров «Мои документы» фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Важно было учесть конкретные характеристики каждого здания, принимая во внимание особенности района. Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования», — говорится в материале пресс-службы.
В нем также отмечается, что световые элементы настроены таким образом, чтобы не мешать жителям домов, расположенных поблизости.
Напоминаем, районный центр госуслуг «Мои документы» находится по адресу ул. Лобненская, д. 4а. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
На проезжей части Ангарской улицы залатали яму На Коровинском шоссе починили неисправный светофор Гостям центра соцобслуживания Дмитровского рассказали о пасхальных традициях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств98
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»106
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны120
Украина пригрозила России по газу247
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США191
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение