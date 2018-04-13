Центр госуслуг Дмитровского района оснастили приметными световыми элементами

Здание центра госуслуг Дмитровского оборудовали архитектурными световыми элементами, которые выделяют его в темное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе центров «Мои документы».

«Работа по оснащению всех центров «Мои документы» фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Важно было учесть конкретные характеристики каждого здания, принимая во внимание особенности района. Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования», — говорится в материале пресс-службы.

В нем также отмечается, что световые элементы настроены таким образом, чтобы не мешать жителям домов, расположенных поблизости.

Напоминаем, районный центр госуслуг «Мои документы» находится по адресу ул. Лобненская, д. 4а. (мю)