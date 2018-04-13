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В Молдове закроют 14 железнодорожных станций
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В Молдове закроют 14 железнодорожных станций 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Правительство Молдовы 13 апреля одобрило законопроект, который предусматривает поправки в Кодекс железнодорожного транспорта. Согласно проекту, правительство сможет закрывать железнодорожные станции без одобрения местных властей. При этом центральные органы власти вместе с местной администрацией должны будут обеспечить население общественным транспортом, если после закрытия железнодорожной станции у людей не будет альтернативы.
В пояснительной записке указано, что такие нововведения необходимы из-за текущего финансового состояния предприятия и предусмотрены планом улучшения ситуации на ЖДМ. В правительстве также уточнили, что сейчас есть станции, которые никак не задействованы в работе предприятия. При этом ЖДМ финансирует их работу и оплачивает труд пяти работников на каждой станции.
Речь идет о 14 железнодорожных станциях: Бахмут, Мерены, Хаджимус, Заим, Халта, Кулима, Гречень, Мерень, Хилиуць, Глодень-Рэуцел-Глодень, Цыра, Кобылня, Гиздита.
В ЖДМ уверяют, что из-за них предприятие ежегодно теряет около 20-25 млн леев. Правительство обещает, что работников закрытых станций переведут в другие филиалы госпредприятия. Оптимизация, уточняется в проекте, не отразится на расписании поездов и их остановках.
В марте этого года Счетная палата провела аудит ЖДМ, который выявил, что в 2015-2016 годах предприятие работало неэффективно. По итогам аудита выяснилось, что у ЖДМ убыточные грузоперевозки внутри страны и пассажирские перевозки в целом. Единственную прибыль предприятие получает от международных грузоперевозок.
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