В Молдове закроют 14 железнодорожных станций

Правительство Молдовы 13 апреля одобрило законопроект, который предусматривает поправки в Кодекс железнодорожного транспорта. Согласно проекту, правительство сможет закрывать железнодорожные станции без одобрения местных властей. При этом центральные органы власти вместе с местной администрацией должны будут обеспечить население общественным транспортом, если после закрытия железнодорожной станции у людей не будет альтернативы.

В пояснительной записке указано, что такие нововведения необходимы из-за текущего финансового состояния предприятия и предусмотрены планом улучшения ситуации на ЖДМ. В правительстве также уточнили, что сейчас есть станции, которые никак не задействованы в работе предприятия. При этом ЖДМ финансирует их работу и оплачивает труд пяти работников на каждой станции.

Речь идет о 14 железнодорожных станциях: Бахмут, Мерены, Хаджимус, Заим, Халта, Кулима, Гречень, Мерень, Хилиуць, Глодень-Рэуцел-Глодень, Цыра, Кобылня, Гиздита.

В ЖДМ уверяют, что из-за них предприятие ежегодно теряет около 20-25 млн леев. Правительство обещает, что работников закрытых станций переведут в другие филиалы госпредприятия. Оптимизация, уточняется в проекте, не отразится на расписании поездов и их остановках.