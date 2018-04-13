Изнасиловавший и убивший четвероклассника школьник избежал тюрьмы

Казахстане освободили от уголовного наказания семиклассника, изнасиловавшего и убившего ученика четвертого класса. Об этом сообщает телеканал КТК.

Жителя города Тараз на юге страны, которому на момент преступления не исполнилось 14 лет, отправили в спецшколу для несовершеннолетних в Восточно-Казахстанскую область. Наказание в школе с особым режимом воспитания он будет отбывать в течение года, после чего вернется домой.

Помимо возраста, суд принял во внимание, что юноша воспитывается в неполной и неблагополучной семье — его мать попала под поезд, а отец алкоголик.

В день убийства школьники проводили время вместе — играли на стадионе, после чего в импровизированный шалаш, где нюхали клей. После этого опьяненный токсинами семиклассник изнасиловал десятилетнего подростка и задушил его.