Первые субботники в СЗАО: Как провести выходные в округе? 

Очистим парки и скверы в СЗАО
Первые весенние субботники пройдут на территории Северо-Западного округа 14 апреля. Жители смогут принять участие в уборке скверов, парков, набережных и собственных дворов. Инвентарь с собой приносить не нужно. Лопаты, грабли, мешки, перчатки — все выдадут на месте. На самых массовых площадках будет работать полевая кухня.
В этот день можно будет не только убираться, но и фотографироваться. В этом году префектура округа снова объявила традиционный фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Чтобы стать участником, нужно прийти на субботник в своем районе, ударно потрудиться и запечатлеть самый яркий или даже креативный момент своей работы. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегом #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018. И не забудьте указать название своего района. Победители будут объявлены в начале мая. А фото самых активных участников субботника попадут на страницы газеты «Москва. Северо-Запад».
Когда: 14 апреля, с 10.00 Адреса всех площадок можно найти здесь: http://szaopressa.ru/obshestvo/zhiteley-okruga-zovut-na-pervyy-vesenniy-subbotnik/.
Показ короткометражек в «Салюте»
В Культурном центре «Салют» в воскресенье состоится бесплатный показ пяти короткометражных фильмов под общим названием «В творческом поиске». Мероприятие пройдет в рамках молодежного проекта «Воздух». Гости увидят завораживающие короткометражки о совсем еще молодых людях, которые находятся в поисках самих себя и путей самовыражения. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 18+.
Зрители увидят такие фильмы, как:
— «Сирин» (вводный этюд про музу);
— «Пустяки» (фильм про начинающего поэта);
— «Прекрасные неудачники» (про творческих неудачников);
— «Тебе на С» (про девушку-фотографа и странного парня);
— «Верка Фуэете» (про танцовщицу).
Когда: 15 апреля, начало в 18.00 Где: улица Свободы, дом 37.
Соревнования скалолазов в Покровском-Стрешневе
В детско-юношеском спортивном клубе имени Юрия Визбора в это воскресенье состоятся окружные соревнования по скалолазанию «Весенние старты». В них примут участие юные и взрослые альпинисты. Соревнования будут проводиться в следующих возрастных категориях: спортсмены 1999 года рождения и старше; юноши и девушки — 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения; мальчики и девочки — 2004 года рождения и моложе. Победители и призеры соревнований будут отмечены наградами. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (903) 741-08-97.
Когда: 15 апреля, начало 10.00 Где: Волоколамское шоссе, дом 84, корпус 9..
Концерт классической музыки Митине
Культурный центр «Митино» приглашает всех желающих в воскресенье на концерт классической музыки. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Палитра творчества московского студента». Жителей и гостей района ждет большая программа, в которой примут участие студенты творческих вузов Москвы. Молодые, но многообещающие таланты представят свои вокальные номера, а также исполнят музыкальные произведения для фортепиано. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.
Когда: 15 апреля, начало в 15.00 Где: улица Митинская, дом 17, корпус 4.
Прием нормативов ГТО в Северном Тушине
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Акватория» в воскресенье состоится очередной прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по плаванию. К выполнению нормативов допускаются прошедшие предварительную онлайн регистрацию на сайте www.sport-szao.ru. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, сменную обувь, купальные принадлежности для бассейна. Прием будет проходить с 14.00 до 16.00. Регистрация начнется за 30 минут до старта мероприятия.
Когда: 15 апреля, начало в 14.00 Где: улица Вилиса Лациса, дом 8.
Отчетный концерт в «Современнике»
В клубе «Современник» района Строгино в воскресенье состоится отчетный концерт вокальной студии «Шумные дети». Свои певческие таланты продемонстрируют дети в возрасте от 5 до 16 лет. Ребята покажут, чему научились за время занятий в вокальной студии, руководит которой финалист шоу «Новая звезда» Демьян Шумков. Вход свободный.
Когда: 15 апреля, начало в 17.00 Где: улица Твардовского, дом 23, корпус 3.