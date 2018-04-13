Первые субботники в СЗАО: Как провести выходные в округе?

Очистим парки и скверы в СЗАО

Первые весенние субботники пройдут на территории Северо-Западного округа 14 апреля. Жители смогут принять участие в уборке скверов, парков, набережных и собственных дворов. Инвентарь с собой приносить не нужно. Лопаты, грабли, мешки, перчатки — все выдадут на месте. На самых массовых площадках будет работать полевая кухня.

В этот день можно будет не только убираться, но и фотографироваться. В этом году префектура округа снова объявила традиционный фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Чтобы стать участником, нужно прийти на субботник в своем районе, ударно потрудиться и запечатлеть самый яркий или даже креативный момент своей работы. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегом #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018. И не забудьте указать название своего района. Победители будут объявлены в начале мая. А фото самых активных участников субботника попадут на страницы газеты « Москва . Северо-Запад».

Когда: 14 апреля, с 10.00 Адреса всех площадок можно найти здесь: http://szaopressa.ru/obshestvo/zhiteley-okruga-zovut-na-pervyy-vesenniy-subbotnik/.

В Культурном центре «Салют» в воскресенье состоится бесплатный показ пяти короткометражных фильмов под общим названием «В творческом поиске». Мероприятие пройдет в рамках молодежного проекта «Воздух». Гости увидят завораживающие короткометражки о совсем еще молодых людях, которые находятся в поисках самих себя и путей самовыражения. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 18+.

Зрители увидят такие фильмы, как:

— «Сирин» (вводный этюд про музу);

— «Пустяки» (фильм про начинающего поэта);

— «Прекрасные неудачники» (про творческих неудачников);

— «Тебе на С» (про девушку-фотографа и странного парня);

— «Верка Фуэете» (про танцовщицу).

Когда: 15 апреля, начало в 18.00 Где: улица Свободы, дом 37.

Соревнования скалолазов в Покровском-Стрешневе

В детско-юношеском спортивном клубе имени Юрия Визбора в это воскресенье состоятся окружные соревнования по скалолазанию «Весенние старты». В них примут участие юные и взрослые альпинисты. Соревнования будут проводиться в следующих возрастных категориях: спортсмены 1999 года рождения и старше; юноши и девушки — 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения; мальчики и девочки — 2004 года рождения и моложе. Победители и призеры соревнований будут отмечены наградами. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (903) 741-08-97.

Когда: 15 апреля, начало 10.00 Где: Волоколамское шоссе, дом 84, корпус 9..

Концерт классической музыки Митине

Культурный центр «Митино» приглашает всех желающих в воскресенье на концерт классической музыки. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Палитра творчества московского студента». Жителей и гостей района ждет большая программа, в которой примут участие студенты творческих вузов Москвы. Молодые, но многообещающие таланты представят свои вокальные номера, а также исполнят музыкальные произведения для фортепиано. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.

Когда: 15 апреля, начало в 15.00 Где: улица Митинская, дом 17, корпус 4.

Прием нормативов ГТО в Северном Тушине

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Акватория» в воскресенье состоится очередной прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по плаванию. К выполнению нормативов допускаются прошедшие предварительную онлайн регистрацию на сайте www.sport-szao.ru. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, сменную обувь, купальные принадлежности для бассейна. Прием будет проходить с 14.00 до 16.00. Регистрация начнется за 30 минут до старта мероприятия.

Когда: 15 апреля, начало в 14.00 Где: улица Вилиса Лациса, дом 8.

Отчетный концерт в «Современнике»

В клубе «Современник» района Строгино в воскресенье состоится отчетный концерт вокальной студии «Шумные дети». Свои певческие таланты продемонстрируют дети в возрасте от 5 до 16 лет. Ребята покажут, чему научились за время занятий в вокальной студии, руководит которой финалист шоу «Новая звезда» Демьян Шумков. Вход свободный.

Когда: 15 апреля, начало в 17.00 Где: улица Твардовского, дом 23, корпус 3.