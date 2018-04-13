Российским СИЗО не хватает почти 14 тысяч мест для заключенных

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Российским СИЗО на начало 2018 года не хватает около 14 тысяч мест для содержания заключенных, следует из текста целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы», опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

"На начало 2018 года дефицит мест в следственных изоляторах в регионах составил около 14 тысяч мест с учетом режимных корпусов, находящихся в аварийном состоянии", — говорится в программе.

Как следует из программы, в 2015-2017 годах максимальная численность содержащихся в изоляторах временами превышала лимит наполнения СИЗО. В некоторых субъектах РФ , в том числе в Москве, Подмосковье Ростовской области , превышение составляло от 600 до 2 тысяч человек (от 23 до 56 процентов), что «указывает на необходимость создания дополнительных мест в СИЗО».

Как говорится в программе, необходимо строительство 11 новых СИЗО на 11,2 тысячи мест, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысяч мест, реконструкцию 4 режимных корпусов, строительство и реконструкция 118 объектов вспомогательного назначения в СИЗО.