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Российским СИЗО не хватает почти 14 тысяч мест для заключенных
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Российским СИЗО не хватает почти 14 тысяч мест для заключенных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российским СИЗО на начало 2018 года не хватает около 14 тысяч мест для содержания заключенных, следует из текста целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы», опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
"На начало 2018 года дефицит мест в следственных изоляторах в регионах составил около 14 тысяч мест с учетом режимных корпусов, находящихся в аварийном состоянии", — говорится в программе.
Как следует из программы, в 2015-2017 годах максимальная численность содержащихся в изоляторах временами превышала лимит наполнения СИЗО. В некоторых субъектах РФ, в том числе в Москве, Подмосковье и Ростовской области, превышение составляло от 600 до 2 тысяч человек (от 23 до 56 процентов), что «указывает на необходимость создания дополнительных мест в СИЗО».
Как говорится в программе, необходимо строительство 11 новых СИЗО на 11,2 тысячи мест, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысяч мест, реконструкцию 4 режимных корпусов, строительство и реконструкция 118 объектов вспомогательного назначения в СИЗО.
Правительство РФ в опубликованном на том же интернет-портале постановлении, в свою очередь, рекомендовало органам исполнительной власти регионов и местного самоуправления содействовать ФСИН в получении земли под строительство СИЗО и исправительных учреждений.
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