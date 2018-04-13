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Двух тонущих рыбаков спасли с помощью собачьего поводка
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Двух тонущих рыбаков спасли с помощью собачьего поводка 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В момент происшествия неподалеку гулял местный житель поселка Тиурула и выгуливал собаку. К счастью ему удалось вытащить двух провалившихся под лед рыбаков.
На этой неделе на Ладожском озере возле посёлка Тиурула Лахденпохского района были спасены два человека, сообщает пресс-служба МЧС.
11 апреля, примерно в 16 часов двое рыбаков (жители посёлков Хийтола и Куликова) возвращались домой, и провалились в майну под лед. Мужчины находились в 10 метрах от берега в районе моста на Ладожском озере в поселке Тиурула. С берега их заметил Юрий Мишульский, житель посёлка.
В момент происшествия я выгуливал на поводке свою собаку. Увидев, что два человека провалились под лед, я быстро отстегнул собаку и с поводком направился к месту провала. Используя поводок, я помог выбраться с начала одному рыбаку, а потом и другому. В медицинской помощи они не нуждались,
— рассказал Юрий Николаевич.
За помощь и своевременные грамотные действия мужчине выразили благодарность.
Отрадно видеть, что, даже не будучи спасателем, неравнодушный человек смог оказать помощь двум рыбакам, провалившимся под лед,
— отметил Юрий Истранин, старший государственный инспектор Лахденпохского инспекторского участка ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Карелия.
В свою очередь инспекторы ГИМС напоминают, если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в чрезвычайную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в пожарно-спасательную службу по телефону мобильной связи — 101.
По материалам: ptzgovorit.ru
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