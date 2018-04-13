СТК ДОСААФ Большечерниговского района получил кубок победителя за лучшую оборонно-массовую работу

Людмила Воловецкая вспоминает 12 мая 1975 г. так, как будто это было вчера. В тот день она приняла управление Большечерниговским ДОСААФ из рук ветеранов войны.

Большечерниговский район всегда был настроен патриотически. В гражданскую мужчины служили в Чапаевской дивизии, которая в октябре 1918 г. заняла Самару , а в 1919 г. вела бои с белочехами и уральскими белоказаками в Заволжье . Боевой дух передавался землякам как секретный код. В Великой Отечественной войне из района участвовали 5,5 тыс. человек. 1640 бойцов не вернулись, 600 пропали без вести. Здесь всегда говорили: " Москва далеко, а мы должны жить". И это означало, что надеяться надо только на себя и работать так, чтобы жизнь становилась лучше.

В 1970-х в районе построили пневматический тир и предложили в нем поработать 73-летнему Герасиму Попову — бывшему зампредседателя райисполкома. В ту пору только персональным пенсионерам можно было работать без потери пенсионных выплат. Райком попросил его помочь молодому руководителю, и он согласился попробовать, да так и проработал целых 20 лет! А в 1990-х, когда страна буквально летела над пропастью и народ не знал, как жить дальше, Людмила Анатольевна по его просьбе собрала людей, чтобы о жизни потолковать. И ветеран тогда сказал слова, которые она всякий раз повторяет, обращаясь к молодежи: " Россия великая не только 70 лет Советской власти — Россия великая две тысячи лет. Каждый из вас должен понять это, честно работать и научить трудиться свою семью".

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было и остается главным предназначением ДОСААФ. И слова те, и напутствие Герасима Васильевича Людмила помнит, как заповедь. Прав был ветеран: сегодня сельчане благодарны всем активистам оборонного общества за то, что сохранили ДОСААФ. В трудные времена кое-кто предлагал пустить организацию на коммерческие рельсы, но все вместе отстояли организацию. И районная администрация помогла: решила выделить средства на обучение призывников из многодетных и малообеспеченных семей профессии военного водителя и тем спасла от гибели организацию и дала возможность получить профессию молодым ребятам.

Благодаря тесным контактам с администрацией, общественными организациями, школой в работу по патриотическому воспитанию вовлечена не только молодежь, но и ветераны, и воины-интернационалисты Большой Черниговки. Иначе и быть не может, ведь Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов тоже возглавляет Воловецкая. И это не просто мероприятия для галочки. Чего ни коснись, будь то установка мемориальных плит, благоустройство общественных мест или сдача норм ГТО, — все наполняется смыслом, потому что это делают люди, которые любят свое село, свою малую родину. В каждой школе района — музей, где с фотографий смотрят на молодое поколение боевые земляки. К 9 Мая устраивают автопробеги, открывают памятники. В прошлом году в Пикелянке открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне, а в этом году там будет заложен парк, где представители всех сел посадят свои деревья. За лучшую оборонно-массовую работу в 2017 году Большечерниговский ДОСААФ получил два кубка.

С самого основания клуб возглавляли участники войны А. П. Ставин, Е. И. Полянский, С. Н. Сиянко, лучшие военруки В. В. Пазухин, Е. И. Криворучко, А. П. Устинов, Г. А. Смоляков. Они задали высокую планку всей патриотической работе в районе. Приняв эстафету, Людмила Анатольевна получила наказ держать порядок и продолжила дело, да так ярко, что в 2015 году была удостоена звания «Женщина года» в номинации «Руководитель». А в прошлом году земляки присвоили ей звание почетного гражданина Большечерниговского района.

Людмила Воловецкая, начальник Большечерниговского СТК ДОСААФ:

— Вся семья моя посвятила жизнь ДОСААФ. Я вот уже 43 года здесь работаю. Подготовку курсантов, изучающих Правила дорожного движения, в двух компьютерных классах и на интерактивной доске ведут у нас мастера производственного обучения вождению Алексей Сиксаев, Сагидула Тулигенов, Данис Губайдулин, Вячеслав Шеленцов и преподаватель Юлия Клечкина. Деды к нам не зря своих внуков ведут, потому что знают, что у нас не забалуешь. Правила надо знать — безопасность прежде всего. Купить можно все, только не жизнь. Если смотреть в перспективу, то, на мой взгляд, сейчас надо создавать учебные центры по подготовке призывников на базе ДОСААФ. Мы от этой темы никуда не уйдем, потому что живем в режиме постоянных внешних вызовов и угроз, а к ним надо быть готовым. Страна у нас мощная, и молодежь надо поднимать в любви к Родине и готовить к ее защите. Силы у нас есть, значит справимся.