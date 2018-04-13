Ещё
Завод дорожных машин получил федеральную субсидию на реализацию проекта по производству компактора мусора и отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завод дорожных машин получил федеральную субсидию на реализацию проекта по производству компактора мусора и отходов 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Рыбинское предприятие «Завод дорожных машин» разработало новую модель техники, предназначенную для уплотнения мусора и твердых бытовых отходов. Инновационная разработка получила субсидию Министерства промышленности и торговли РФ на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
— Реализация проектов в сфере переработки отходов и вторичных ресурсов — это перспективный вектор развития промышленности, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Сегодня ярославские предприятия уже делают шаги в этом направлении. Уверен, эти наработки будут высоко востребованы на рынке в условиях приоритетного внимания российской экономики к вопросам создания эффективных технологий и решений в области экологии.
Компактор твердых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак» производится на предприятии с прошлого года и предназначен для выполнения работ по уплотнению твердых бытовых и промышленных отходов. Разработанный в конструкторско-технологическом бюро завода, он обладает улучшенными техническими характеристиками и не уступает по качеству мировым аналогам. Стоимость проекта — 106 миллионов рублей. Средства федеральной субсидии — 65 миллионов рублей. Соглашение о предоставлении поддержки предприятию со стороны Минпромторга подписано в декабре прошлого года.
–В мае планируется перечисление первого транша субсидии в сумме более 12 миллионов рублей, а также выпуск второго компактора UM-38, который будет проходить испытания на одном из мусорных полигонов России, — рассказал генеральный директор предприятия Павел Кузнецов.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Правительством области найдены инвесторы для возобновления строительства домов ЖК «Зеленый квартал» и ЖК «Радужный» Начался процесс выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Участники проекта «Стартап-Автобус 76» посетили федеральный предакселератор «GenerationS»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств98
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»115
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны127
Украина пригрозила России по газу248
Умер юморист Андрей Жмакин52
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение