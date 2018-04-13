Завод дорожных машин получил федеральную субсидию на реализацию проекта по производству компактора мусора и отходов

Рыбинское предприятие «Завод дорожных машин» разработало новую модель техники, предназначенную для уплотнения мусора и твердых бытовых отходов. Инновационная разработка получила субсидию Министерства промышленности и торговли РФ на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

— Реализация проектов в сфере переработки отходов и вторичных ресурсов — это перспективный вектор развития промышленности, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев . — Сегодня ярославские предприятия уже делают шаги в этом направлении. Уверен, эти наработки будут высоко востребованы на рынке в условиях приоритетного внимания российской экономики к вопросам создания эффективных технологий и решений в области экологии.

Компактор твердых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак» производится на предприятии с прошлого года и предназначен для выполнения работ по уплотнению твердых бытовых и промышленных отходов. Разработанный в конструкторско-технологическом бюро завода, он обладает улучшенными техническими характеристиками и не уступает по качеству мировым аналогам. Стоимость проекта — 106 миллионов рублей. Средства федеральной субсидии — 65 миллионов рублей. Соглашение о предоставлении поддержки предприятию со стороны Минпромторга подписано в декабре прошлого года.