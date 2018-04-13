Конец связи. Новый закон заставит операторов отключить анонимные сим-карты

Операторы сотовой связи активизировались. Этой весной они начали пытаться установить или проверить личность своих «анонимных» абонентов — то есть тех, кто не предоставлял свои документы при получении сим-карты. Об этом начали писать СМИ и сами российские абоненты в социальных сетях.

Робкие попытки сотовых операторов выяснить паспортные данные абонентов — это первые свидетельства новых требований закона о связи. Нормы вступят в силу 1 июня 2018 года. Требования призваны остановить торговлю «серыми» сим-картами и полностью избавиться от анонимных абонентов. Если внимательно прочитать документ, то станет ясно, что этим летом провайдеры будут обязаны отключить от связи всех, кто не представит им свои паспортные данные. Однако на деле с этим законом не все так просто.

Что не так с законом о связи

Скорее всего, законодатели, пытающиеся упорядочить процесс реализации сим-карт, действуют из лучших побуждений. Они стремятся исключить возможность анонимного использования сетей связи экстремистами и мошенниками, а также положить конец незаконной предпринимательской деятельности — массовой раздаче сим-карт у оживленных станций метро, вокзалов и торговых центров. Новый закон призван заставить участников рынка надлежащим образом исполнять обязанности по однозначной идентификации абонентов, что и так предусмотрено существующим законодательством. Но вот применить новый закон на практике окажется сложно.

Во-первых, совершенно непонятно, как в сжатые сроки операторы смогут «отсечь» десятки миллионов анонимных абонентов. Для проведения масштабной поголовной проверки абонентов операторам просто не хватит сил и средств. Вы можете себе представить, что десятки миллионов россиян будут с готовностью «подтверждать» свои паспортные данные незнакомому голосу из центра обработки звонков?

Еще менее реалистичной выглядит картина, когда розничные салоны операторов смогут принять в сжатые сроки миллионы россиян, которые поспешат предъявить там свои паспорта для подтверждения персональных данных. Эти паспорта нужно будет отсканировать и внести паспортные данные в базы данных операторов. На 250 млн абонентов в нашей стране приходится примерно 15 000 собственных операторских салонов. Методом деления получаем по 15 или 16 000 абонентов на один салон. Даже если на каждого абонента будет уходить рекордно короткое время в пять минут, потребуется полгода непрерывной работы по верификации всех данных.

Tele2, «Вымпелкому», Вторая причина будущих затруднений называется СМЭВ. Эта аббревиатура расшифровывается как Система межведомственного электронного взаимодействия. По сути, это обширная интернет-база, доступ к которой имеют федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, органы местного самоуправления и разнообразные муниципальные учреждения. СМЭВ успешно работает для различных госструктур с 2010 года. Новация в том, что новый закон требует предоставить доступ к сугубо государственной системе частным операторам мобильной связи — МТС «Мегафону» и другим игрокам.

До 1 июня осталось всего полтора месяца, а сотовые операторы так и не получили доступ к СМЭВ. Без такого доступа они просто не смогут исполнить новые требования российского законодательства.

Наконец, есть и сугубо бытовые моменты, связанные с перекрестной регистрацией сим-карт членов одной семьи друг на друга. Представим ситуацию: сотовый телефон моей мамы оформлен на жену, телефон жены на меня, а мой телефон вообще оформлен на бывшего водителя, с которым я поддерживаю приятельский контакт, но который уже 15 лет не работает водителем и занят собственными предпринимательскими проектами. А еще есть беспроводные модемы в квартире и на даче — они, если не изменяет память, оформлены на паспорт ребенка, который за 10 лет с момента регистрации модемов повзрослел, завел своего собственного ребенка, уехал в другую страну и вообще больше не имеет российского паспорта.

Необходимость все привести в соответствие с персональными данными, отраженными у операторов связи, приведет в движение несколько десятков миллионов операций по перерегистрации, миллионам отключений и перерывам в связи. Буква закона требует немедленно заблокировать тех абонентов, персональные данные которых не верифицированы. Неужели в первый день предстоящего лета мы станем свидетелями повального отключения мобильных телефонов? Оповещены ли о новых нормах рядовые абоненты, и действительно ли операторы отключат все подозрительные сим-карты, до сих пор неясно.

Будет ли закон действовать

История последних законодательных инициатив российских властей в отношении рынка сотовой связи показывает, что зачастую законы становятся намного мягче, когда дело доходит до реального применения на практике. Сколько горячей полемики мы увидели в СМИ, на парламентских площадках и в стенах министерства связи, когда депутаты Яровая и Озеров предложили хранить информацию обо всех звонках и сообщениях абонентов за последние полгода. Сотовые операторы оценили затраты на такой надзор за абонентами в 2,2 трлн рублей, что привело бы к росту тарифов для конечных потребителей в два или три раза. В итоге из-за невозможности реализации требований нового закона исполнительная власть была вынуждена использовать менее радикальный и более реалистичный вариант антитеррористических мер в телекоммуникационных сетях.

Нечто подобное, по всей вероятности, ожидает и закон №245 от 29 июля 2017 года — тот самый, что должен положить конец торговле «серыми» сим-картами. Проект закона уже претерпел существенные изменения до момента утверждения и из него исчезли наиболее одиозные нормы. Например, в проекте предлагалось запретить реализацию СИМ-карт дешевле, чем за 100 рублей. Тем не менее, главный вопрос остается открытым: какова будет новая правоприменительная практика? Ожидает ли новый закон судьба тех норм, которые были введены 1 января 2014 года и однозначно требовали от операторов и их партнеров продавать СИМ-карты только при условии предъявления удостоверений личности? Нормы вроде бы действуют, но анонимные СИМ-карты до сих пор реализуются десятками миллионов.

Даже в салоне верификация носит условный характер: «у вас паспорт есть? Нет с собой, но, может быть, вы помните паспортные данные? Не помните? Может у вас уже есть или была сим-карта? Давайте проверим и оформим новый контракт на те же самые паспортные данные». За пределами салонов режим верификации еще более мягкий. У распространителей сим-карт на улице вообще можно подключиться к сети совершенно анонимно. Администрировать старые нормы просто не получается, и регулятор решил возложить ответственность на оператора, угрожая строгостью проверок и размерами штрафов.

Один из руководителей крупного российского мобильного оператора рассказал мне, что готовность компаний следить за документами своих абонентов будет напрямую зависеть от того, начнут ли власти наказывать компании за несоблюдение нового закона.

Зачем россиянам миллиард сим-карт

За последние пять лет в России ежегодно продавались 115 млн сим-карт. При этом число активных абонентов за год увеличивается в среднем всего на два-три миллиона. Иными словами, 112 млн человек каждый год приобретают сим-карты только для того, чтобы вскоре их выбросить.

Впечатляет и другое удивительное соотношение: число абонентов мобильной связи в России составляет чуть более 250 млн и существенно не меняется уже почти десять лет. Продажи сим-карт за этот же период составили почти 1 млрд штук. Сложившаяся тенденция заметно отличается от цивилизованных рынков. По оценкам агентства AC&M, отток абонентов (то есть соотношение абонентских контрактов, которые операторы разорвали по причине отсутствия активности абонента, к общему числу абонентов) в России в два раза превышает средний показатель по европейским рынкам: 43% против 21% на западе.

Если толковать эти цифры буквально, то это означает, что за год в России «утекает» (или перетекает к другим операторам) почти половина абонентской базы. В действительности примерно 80-85% абонентов весьма инертны и годами сохраняют лояльность своему оператору. Зато 15-20% абонентских контрактов живут менее трех месяцев. Эта категория представлена теми, кто приезжает в другой город и хочет сэкономить на связи, приобретая местную сим-карту: отпускники, командированные, сезонные рабочие, а также все, кто летит или едет по земле транзитом.

Еще один крупный класс таких абонентов — продавцы, размещающие в интернете объявления и рекламу. Такие люди также привязывают к номерам-однодневкам свои учетные записи в социальных сетях. Многие используют десятки сим-карт одновременно. Легкости, с которой мы можем получить новый контракт, способствует гипертрофированно раздутая розничная сеть. Реализация сим-карт идет по крайней мере через 24 000 салонов — в это число включены и монобрендовые салоны операторов, и точки мультибрендовых сетей («Связной», «Евросеть» , «Телефон.ру» и другие).

Кроме того, в России распространены и так называемые «партнерские» сети. На деле за красивой формулировкой скрываются лоточники без какой-либо стационарной точки продаж, торгующие сим-картами любого оператора на выбор. Карты разных операторов с нулевым балансом можно приобрести оптом по 19-20 рублей за штуку. Они раздаются бесплатно и могут быть активированы в том случае, если получивший «положит» на них от 100 до 200 рублей. Даже если 75% получивших выкинут карту, а 25% пополнят ее на 200 рублей, распространитель может рассчитывать на законную комиссию от оператора и окупит затраты на приобретение карт и оплату гонорара тем, кто раздает сим-карты на улице.

В масштабе страны (115 млн сим-карт, из которых весьма значительная доля реализуется через партнеров, а не через собственные салоны) такой бизнес может приносить уличным торговцам сотни миллионов рублей. Очевидно, что в случае более жесткого сценария поправок к закону о связи примерно 25-30% так называемой внесалонной розницы просто исчезнет. Речь идет не о единовременном сокращении продаж или оттоке абонентов у мобильных операторов, а о более долгосрочной тенденции — мы увидим полноценное вымирание уличной торговли сим–картами.

Что будет с ценами и оборотами

Для операторов мобильной связи последствия реализации новых инициатив регулятора не приведут к существенным потерям в выручке или валовой прибыли. Менее всего пострадают те операторы, которые и раньше не слишком рассчитывали на внесалонную реализацию. По общему мнению инсайдеров, с которыми приходилось говорить, лучше всего в этой области обстоят дела у МТС. Несмотря на то, что официальных данных на этот счет нет, можно косвенно судить о размерах реализации контрактов-однодневок по показателям оттока каждого из операторов. На основании тех данных, которые эпизодически просачиваются в прессу или встречаются в презентациях самих операторов, самый низкий показатель оттока у Tele2 и МТС, а самый высокий у «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Принимая во внимание, что реализация новых контрактов в квартал составляет примерно 30 млн штук (совокупно для всех операторов) и то обстоятельство, что прекратится, главным образом, реализация контрактов-однодневок, можно предположить, что совокупная абонентская база российских операторов сократится примерно на 10 млн абонентов. Какой бы впечатляющей не казалась эта цифра, в масштабах отрасли это не более 4% клиентской базы. Недополученная выручка от таких «несостоявшихся» абонентов составляет еще более скромную часть общей выручки — около 1% в денежном выражении. В условиях, когда темпы роста в отрасли балансируют около нуля, даже такой маленький шаг назад может оказаться неприятным. И все же предстоящую реформу нельзя назвать катастрофой.

Что касается тарифов для рядовых абонентов, то вряд ли грядущий запрет на продажу «серых» сим-карт как-то скажется на ценообразовании. Рынок и так переживает довольно турбулентный период — дополнительное удорожание услуг для клиентов может привести к уходу абонентов, а так рисковать никто не захочет.

Возможно, новые нормы станут катализатором позитивных изменений — к примеру, заставят наших мобильных операторов задуматься о радикальном сокращении численности точек продаж. Ведь при расчете на тысячу человек населения в России в два-три раза больше салонов связи, чем в любой другой европейской стране.