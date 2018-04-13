Пенсионер обратился в УМВД России по Вологодской области с просьбой объявить благодарность участковому уполномоченному полиции 

На имя начальника УМВД России по Вологодской области поступило письмо от пенсионера из деревни Коробово Вологодского района. Сельчанин обратился с просьбой объявить благодарность участковому уполномоченному полиции. Автор письма пояснил, что некоторое время назад продал автомобиль ЗИЛ молодому человеку 1991 г.р., проживающему в Вологде. Примерно половину суммы покупатель отдал пенсионеру сразу и дал расписку в том, что оставшуюся часть полностью заплатит через два месяца. Когда подошел срок платежа, мужчина внес только часть суммы. Оставалось отдать около 7 тысяч рублей, однако новый владелец ЗИЛа перестал выходить на связь. Тогда пенсионер обратился в отдел полиции Вологодского района.
Рассмотреть его обращение поручили участковому уполномоченному полиции Антону Карпову. Полицейский выяснил местонахождение покупателя автомобиля. Молодой человек на тот момент переехал из Вологды в Грязовецкий район. Участковый уполномоченный побеседовал с мужчиной по телефону, убедил его исполнить договорные обязательства до конца и заплатить пожилому сельчанину требуемую сумму. После этого разговора пенсионер наконец получил полагающиеся ему деньги.