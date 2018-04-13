Проезд по платным мостам Удмуртии подешевеет

Удмуртии проезд по мостам через реки Кама и Буй с 18 апреля подешевеет на 45 процентов. Новые цены будут действовать бессрочно для среднегабаритного двухосного транспорта массой до 3,5 тонны и высотой более 2,6 метра, сообщила «РГ» специалист по связям с общественностью оператора мостов ООО «РИК» Татьяна Манохина.

— Мы анализируем обращения пользователей, их потребности, и в связи с этим приняли такое решение, чтобы среднегабаритный транспорт ездил по более выгодным тарифам. Получается, что они платили, как большегрузы, — пояснила Манохина.

По ее словам, если до 18 апреля водители среднегабаритного транспорта отдавали за проезд по мосту через Каму 900 рублей, через Буй — 550, а через оба — 1450, то теперь цена составит 500, 350 и 850 рублей соответственно.

Она также добавила, что сейчас в сутки через оба моста проезжает около трех тысяч автомобилей.

— С наступлением весны идет небольшой рост трафика, — сказала Татьяна Манохина.

В декабре прошлого года правительство Удмуртии утвердило предельный размер тарифов за проезд по мостам в 2018 году. Говорилось о том, что в среднем они повысятся на 2,44 процента.