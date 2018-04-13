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Проезд по платным мостам Удмуртии подешевеет
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Проезд по платным мостам Удмуртии подешевеет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Удмуртии проезд по мостам через реки Кама и Буй с 18 апреля подешевеет на 45 процентов. Новые цены будут действовать бессрочно для среднегабаритного двухосного транспорта массой до 3,5 тонны и высотой более 2,6 метра, сообщила «РГ» специалист по связям с общественностью оператора мостов ООО «РИК» Татьяна Манохина.
— Мы анализируем обращения пользователей, их потребности, и в связи с этим приняли такое решение, чтобы среднегабаритный транспорт ездил по более выгодным тарифам. Получается, что они платили, как большегрузы, — пояснила Манохина.
По ее словам, если до 18 апреля водители среднегабаритного транспорта отдавали за проезд по мосту через Каму 900 рублей, через Буй — 550, а через оба — 1450, то теперь цена составит 500, 350 и 850 рублей соответственно.
Она также добавила, что сейчас в сутки через оба моста проезжает около трех тысяч автомобилей.
— С наступлением весны идет небольшой рост трафика, — сказала Татьяна Манохина.
В декабре прошлого года правительство Удмуртии утвердило предельный размер тарифов за проезд по мостам в 2018 году. Говорилось о том, что в среднем они повысятся на 2,44 процента.
Напомним, 4 апреля прошлого года за взятку в 139 миллионов рублей при строительстве Камского моста арестовали бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Он уже частично признал вину и сотрудничает со следствием, благодаря чему его поместили под домашний арест. Расследование дела завершается.
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