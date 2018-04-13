В Мурманской области возбудили после падения наледи на пенсионерку

"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2018 года в городе Заполярный с крыши многоквартирного дома 6 по переулку Ясный на женщину 1939 года рождения обрушился фрагмент наледи, в результате чего она получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и была госпитализирована в реанимационное отделение ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователям СКР предстоит выяснить, кто несет ответственность за содержание общего имущества дома по переулку Ясный и очистку крыши здания от снега и наледи.

Жители Мурманской области регулярно становятся жертвами падающих с крыш наледи и сосулек. В среду в больницу Мурманска была доставлена 80-летняя женщина, на которую также упала наледь с крыши. Прокуратура региона выявила больше 500 нарушений в ходе проверок за два месяца.