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В Мурманской области возбудили после падения наледи на пенсионерку
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В Мурманской области возбудили после падения наледи на пенсионерку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 13 апр — РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как женщина 1939 года рождения в городе Заполярном Мурманской области получила тяжелые травмы из-за падения на нее наледи с крыши, сообщили журналистам в региональном СУ СКР.
"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2018 года в городе Заполярный с крыши многоквартирного дома 6 по переулку Ясный на женщину 1939 года рождения обрушился фрагмент наледи, в результате чего она получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и была госпитализирована в реанимационное отделение ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Следователям СКР предстоит выяснить, кто несет ответственность за содержание общего имущества дома по переулку Ясный и очистку крыши здания от снега и наледи.
Жители Мурманской области регулярно становятся жертвами падающих с крыш наледи и сосулек. В среду в больницу Мурманска была доставлена 80-летняя женщина, на которую также упала наледь с крыши. Прокуратура региона выявила больше 500 нарушений в ходе проверок за два месяца.
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