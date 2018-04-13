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Роспотребнадзор изъял 922 килограмма просроченной выпечки в Татарстане с начала года
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Роспотребнадзор изъял 922 килограмма просроченной выпечки в Татарстане с начала года 

Rambler News Service 1 час назад
Управление Роспотребнадзора по Татарстану изъяло 922 килограмма или 86 партий хлебобулочных изделий c истекшим сроком годности по итогам 1 квартала 2018 года, сообщило ведомство.
При этом за тот же период прошлого года Роспотребнадзор изъял 604 килограмма просрочки. Специалисты исследовали более 750 проб выпечки.
«Физико-химическим показателям не соответствовало 1,8% выпечки, что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2017 году. По микробиологическим показателям также наблюдается снижение объема нестандартных проб. В этом году требованиям не соответствовало 1,2% хлебобулочных изделий (в прошлом году — 9,2%). Несоответствующая продукция была выявлена самими производителями в ходе производственного контроля», — пишет InKazan.
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