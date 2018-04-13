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Профсоюзы СНГ признали дефицит достойных рабочих мест
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Профсоюзы СНГ признали дефицит достойных рабочих мест 

Мир24 1 час назад
Социально-экономическое положение в странах Содружества стало стабильней, потребительский спрос растет, заявили на втором заседание совета Всеобщей конфедерации профсоюзов, передает телеканал «МИР 24».
Но по-прежнему сохраняется дефицит достойных рабочих мест. Не все нетрудоустроенные получают пособия. Кроме того, уровень жизни в странах, где действуют профсоюзы, все еще не на таком высоком уровне, как хотелось бы.
«Проблема современного рабочего места — это вопрос номер один. Второй вопрос — это уровень зарплат. Она растет, но не теми темпами. В предыдущие годы мы видели резкое сокращение зарплат. Сейчас ситуация выправляется, но хотелось бы, чтобы это было быстрей, чтобы люди быстрей почувствовали улучшение», — отметил генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков.
В качестве положительного примера Щербаков привел Россию, где удалось доказать, что минимальный размер оплаты труда слишком низкий, и с 1 мая президент страны Владимир Путин принял решение поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума.
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