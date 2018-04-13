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Освещение восстановили во дворе на Череповецкой
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Освещение восстановили во дворе на Череповецкой 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Во дворе дома №24 по Череповецкой улице восстановили освещение. Работы провели после обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город». О решении проблемы отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по ремонту светильника. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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