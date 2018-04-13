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В Новом Уренгое управляющей компании долги за электроэнергию грозят лишением лицензии
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В Новом Уренгое управляющей компании долги за электроэнергию грозят лишением лицензии 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое ООО «УК Северный дом» за потребленную электроэнергию задолжало перед ресурсоснабжающей организацией более 2,6 млн рублей.
Последний платеж в адрес энергосбытовой компании был произведен в марте 2018 года за октябрь 2017 года. Департамент государственного и жилищного надзора ЯНАО в отношении общества провел внеплановую проверку на предмет исполнения лицензионных требований. По результатам инспектирования организацию привлекли к административной ответственности.
Основанием к проведению надзорных мероприятий стало обращение АО «Тюменская энергосбытовая компания» по вопросу нарушения сроков расчетов с поставщиком энергоуслуг со стороны управляющей компании. Проверка установила, что исполнитель коммунальных услуг своевременно получал плату от жильцов за поставленную электроэнергию, имел устойчивое финансовое положение и возможность платить в рамках действующего договора энергоснабжения АО «Тюменская энергосбытовая компания», но неоднократно нарушал взятые на себя обязательства перед энергетиками.
Обществу «УК Северный дом» выдано предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Тюменской энергосбытовой компании, в случае игнорирования управляющей компанией требования органов государственного жилнадзора Ямала, АО «ТЭК» будет вынуждено настаивать на лишении её лицензии для обслуживания многоквартирных домов.
ИА Север-Пресс: последние новости
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