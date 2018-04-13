Спортивную площадку на Красноказарменной улице привели в нормативное состояние

Спортивная площадка во дворе дома № 19 на Красноказарменной улице снова стала комфортной для игр. Ранее с сообщением о том, что баскетбольная сетка на площадке нуждается в замене, на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.

Работы провели в течение суток, после чего на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева

«Работы по замене сетки на малой архитектурной форме по указанному адресу выполнены», — говорится в сообщении.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о подобных нарушениях, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)