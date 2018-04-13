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Спортивную площадку на Красноказарменной улице привели в нормативное состояние
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Спортивную площадку на Красноказарменной улице привели в нормативное состояние 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Спортивная площадка во дворе дома № 19 на Красноказарменной улице снова стала комфортной для игр. Ранее с сообщением о том, что баскетбольная сетка на площадке нуждается в замене, на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.
Работы провели в течение суток, после чего на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева.
«Работы по замене сетки на малой архитектурной форме по указанному адресу выполнены», — говорится в сообщении.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о подобных нарушениях, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)
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