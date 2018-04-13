Первый этап позади: степные реки в Башкирии прошли максимальный уровень

Большая вода степных рек региона пошла на убыль. Притоки реки Белой — Ашкадар, Стерля и Мелеуз , и другие степные реки — Уршак, Чермасан и Усень, прошли максимальные уровни и возвращаются в русло.

— Вскрытие степных рек началось раньше на 3-4 дня по сравнению с 2017 годом, — рассказали в пресс-службе ГКЧС по Башкирии . — Значения уровней воды рек на гидропостах «Башгидромета» выше прошлогодних на 50-400 см.

Постепенно освобождаются ото льда и горные реки. Верховья Уфы и Белой все еще в берегах. Рост их уровней, по прогнозам гидрологов, ожидается на следующей неделе.

— Во втором этапе паводка можно ожидать выхода на пойму реки Дема, Белая в горной ее части, Инзер (Большой и Малый) и Зилим, — предупредили в ГКЧС.

Эксперты предупреждают, что будет активно подниматься и вода в реке Дема — из-за обратного подпора при подъеме уровня Белой. Это может привести к подтоплению садов на берегах Белой вблизи Уфы.