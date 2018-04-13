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Зеленоградцев приглашают поучаствовать в Дне добрых дел
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Зеленоградцев приглашают поучаствовать в Дне добрых дел 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В воскресенье, 15 апреля, в столице пройдет благотворительная акция «День добрых дел» в рамках пасхального фестиваля. Площадки, где можно оказать помощь нуждающимся людям, передать книги в больничные библиотеки и дома престарелых, корма для приютов бездомных и сделать другие добрые дела, располагаются в разных районах Москвы.
В Зеленограде в предстоящие выходные можно будет приехать в приют для бездомных животных «Ника» и погулять с его четвероногими подопечными. В приюте всегда есть разные и срочные нужды, поэтому можно привезти с собой подарки: угощенье для собак и кошек, сухие и консервированные корма, ошейники, шлейки разных размеров, поводки, одноразовые впитывающие пеленки и средства от клещей.
Приют открыт для посещения с 11.00 до 16.00, адрес можно узнать по телефону: 8 (915) 084-37-01 Юля
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