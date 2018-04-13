В Кузьминках презентуют проект «Московское долголетие»

В воскресенье, 15 апреля, с 11.00 на базе учебного корпуса Техникума сервиса и туризма № 29 на Волгоградском проспекте, дом 58, корпус 4 состоится работа городской открытой площадки проекта «Московское долголетие».

Регистрация гостей начнется в 10.30. Гостей встретят преподаватели и волонтеры колледжа.

Кроме того, для собравшихся проведут мастер-классы по общей физической подготовке, научат создавать вазы с цветами на занятии «Декоративно-прикладное творчество», а также покажут азы игры в шашки.

Вход свободный. (вт)