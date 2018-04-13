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В Кузьминках презентуют проект «Московское долголетие»
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В Кузьминках презентуют проект «Московское долголетие» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В воскресенье, 15 апреля, с 11.00 на базе учебного корпуса Техникума сервиса и туризма № 29 на Волгоградском проспекте, дом 58, корпус 4 состоится работа городской открытой площадки проекта «Московское долголетие».
Регистрация гостей начнется в 10.30. Гостей встретят преподаватели и волонтеры колледжа.
Кроме того, для собравшихся проведут мастер-классы по общей физической подготовке, научат создавать вазы с цветами на занятии «Декоративно-прикладное творчество», а также покажут азы игры в шашки.
Вход свободный. (вт)
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