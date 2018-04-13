Школьники из Кузьминок посетили урок «Космос — это мы»

Ученики 10 класса школы № 641 имени Сергея Есенина побывали на Всероссийском Гагаринском уроке «Космос — это мы». В его рамках на площадке Технопарка «Мосгормаш» старшеклассники встретились с космонавтом Валерием Токаревым

Он рассказал ребятам о своих полетах, о работе на МКС, о том, как готовят космонавтов, и даже показал им несколько видеозаписей, сделанных в космосе. В итоге ребята узнали много нового о такой необычной и сложной профессии, как космонавт, о жизни в невесомости и о новейших космических технологиях.

Добавим, что Валерий Токарев — Герой России, летчик и космонавт-испытатель. Общее количество часов его полета превышает 3000. Он освоил 46 типов самолетов и вертолетов, участвовал в проведении более 70 испытаний, работал на Международной космической станции. Сейчас Токарев руководит Звездным городком. (вт)