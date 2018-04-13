Ещё
Кадыров отреагировал на внесение в Думу законопроекта об ответе на политику США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров отреагировал на внесение в Думу законопроекта об ответе на политику США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал свою оценку факту внесения в Госдуму законопроекта об ответе на политику официального Вашингтона.
"Законопроект Госдумы РФ об ответных санкциях логичен и своевременен, — цитирует Кадырова ФАН. — Негоже великой державе быть в роли мальчика для битья".
По его словам, ответ Вашингтону должен быть адекватно жестким и чувствительным.
Кадыров уверен, что это необходимо даже в том случае, если этот ответ пойдет вразрез с интересами некоторых отечественных компаний.
"Суверенитет России превыше всего!" — подчеркнул глава Чечни.
"Только несгибаемая политическая воля нашего государства и присущий россиянам железный характер способны эффективно противостоять агрессии обнаглевшего противника", — заключил Кадыров.
Ранее сообщалось, что лидеры парламентских фракций предлагают запретить алкоголь, продукты и табак из США и других стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.
Газета.Ru: последние новости
Арнольд Шварценеггер все еще плохо чувствует себя после операции на открытом сердце "Газпром" заключил новый контракт на поставку газа в Словению Минпромторг: Россия сама себя сможет обеспечить алкоголем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств98
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»106
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны120
Украина пригрозила России по газу247
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США191
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение