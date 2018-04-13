Кадыров отреагировал на внесение в Думу законопроекта об ответе на политику США 

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал свою оценку факту внесения в Госдуму законопроекта об ответе на политику официального Вашингтона.
"Законопроект Госдумы РФ об ответных санкциях логичен и своевременен, — цитирует Кадырова ФАН. — Негоже великой державе быть в роли мальчика для битья".
По его словам, ответ Вашингтону должен быть адекватно жестким и чувствительным.
Кадыров уверен, что это необходимо даже в том случае, если этот ответ пойдет вразрез с интересами некоторых отечественных компаний.
"Суверенитет России превыше всего!" — подчеркнул глава Чечни.
"Только несгибаемая политическая воля нашего государства и присущий россиянам железный характер способны эффективно противостоять агрессии обнаглевшего противника", — заключил Кадыров.
Ранее сообщалось, что лидеры парламентских фракций предлагают запретить алкоголь, продукты и табак из США и других стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.