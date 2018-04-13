В Обручевском районе отчитались о проведенном капитальном ремонте

Управа Обручевского района сообщила о ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства города Москвы от 29.12.2014 года.

Постановление № 832-ПП регламентирует работы, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов и замены лифтового оборудования. В рамках мероприятий по выполнению постановления, капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов дома) в многоквартирных домах в период 2016–17 года (завершение в 2017 году) был произведен по адресам:

1. ул. Гарибальди, д. 22, корп. 1 2. ул. Гарибальди, д. 22, корп. 2 3. ул. Гарибальди, д. 24, корп. 1 4. ул. Гарибальди, д. 26, корп. 2 5. ул. Архитектора Власова, д. 33, корп. 1 6. ул. Архитектора Власова, д. 37, корп. 3 7. ул. Новаторов, д. 14, корп. 1 8. ул. Обручева, д. 11, корп. 2 9. ул. Обручева, д. 28, корп. 3 Замена лифтового оборудования была произведена в период с 26 сентября 2016 года по 5 апреля 2017 года по адресу: Ленинский проспект, дом 121/1, корпус 2 (заменены 4 лифта). В 2017 году замена лифтового оборудования проведена по следующим адресам:

1. ул. Воронцовские пруды д.9 (ЖСК «Рязань») — 8 лифтов;

2. ул. Архитектора Власова, д.41 — 8 лифтов;

3. ул. Архитектора Власова, д.43 — 2 лифта;

4. ул. Архитектора Власова, д.45 — 4 лифта;

5. ул. Архитектора Власова, д.47 — 2 лифта;

6. ул. Новаторов, д.40а, — 4 лифта.

Всего в 2016-2017 году выполнена замена 32 лифтов в семи многоквартирных домах.

В настоящее время, в период 2017–18 года проводится капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов дома) по адресам:

1. ул. Новаторов, д.18, к.1 2. ул. Новаторов, д.32 3. ул. Воронцовские пруды, д. 9.

В 2018 году также проводятся работы по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: Ленинский проспект, д. 121/1, корп. 1 (всего будет заменено 4 лифта).