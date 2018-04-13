Сотрудники ФСБ выявили подпольную табачную фабрику в Самарской области

Молдовы и "В городе Сызрани пресечена деятельность двух нелегальных цехов по выпуску контрафактной табачной продукции. Задержаны 10 граждан России, КНР Украины , изъято порядка 25 тонн сырья и несколько десятков тонн готовой продукции. Общая стоимость изъятого вместе с использовавшимся оборудованием, по предварительным оценкам, составляет около 600 млн рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщается, оба производственных объекта контролировались одними и теми же лицами и имели четкое деление на участки: склад, производство, комнаты отдыха и приема пищи. Периметр объектов был оборудован системой видеонаблюдения. При помощи дорогостоящего импортного оборудования в цехах был налажен полный производственный цикл выпуска сигарет и папирос, которые в дальнейшем сбывались на территории нескольких регионов.