В Пскове будут демонтированы пять незаконных нестационарных павильонов 

Администрация Пскова приняла ряд постановлений о сносе незаконных нестационарных павильонов в областном центре, соответствующие документы опубликованы на сайте администрацири муниципалитета. Среди них — павильон, обшитый панелями светло-желтого цвета с вывеской «Низкие цены всегда» по адресу: ул. Коммунальная, напротив д. 44а (со стороны д.48), принадлежащий ИП Прядеину А. В. Также будет демонтирован и торговый павильон белого цвета, с вывесками красного цвета «Срочный ремонт обуви», «Замена молний…», расположенный по адресу: ул. Коммунальная, напротив д. 48 и адлежащего Нурову М. А. Возле дома 77 по ул. Коммунальной будет демонтирован нестационарный торговый павильон бежевого цвета с вывеской «Псковский хлебокомбинат „Хлеб“, принадлежащий ИП Янсену А. В. Ещё один нестационарный павильон будет демонтирован по адресу: ул. Коммунальная, напротив д. 44а (со стороны д.48) — это павильон белого цвета с вывеской „Парикмахерская эконом-класса“, принадлежащий ИП Андреевой О. В. Пятый демонтируемый торговый павильон расположен по адресу: Рижский пр., напротив д. 57, принадлежащий Михайлову С. А. : это павильон белого цвета, с вывеской „Страхование“. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.